Descobreixen que els limfòcits B no actuen amb la variant brasilera i la sud-africana

Una nova anàlisi dels infocitos B i de més de 1.000 anticossos monoclonals diferents de 8 pacients amb COVID-19 mostra que, en contra de les hipòtesis anteriors, les respostes protectores dels infocitos B a la proteïna d'espiga de la SARS-CoV-2 romanen estables i segueixen evolucionant durant un període de 5 mesos, molts mesos després del període inicial de replicació viral activa.





Il·lustració 3D del coronavirus (EP)





No obstant això, una gran proporció dels anticossos neutralitzants generats a partir d'aquestes limfòcits B de llarga durada no van reconèixer eficaçment diverses variants emergents de la SARS-CoV-2 del Brasil i Sud-àfrica. Aquests resultats, procedents d'una col·laboració entre el món acadèmic i la indústria, ajudaran a dissenyar futures vacunes contra el COVID-19 que funcionin per limitar l'evolució de virus i estimular millors respostes d'anticossos neutralitzants i limfòcits B contra les variants emergents del SARS- COV-2.





En el seu treball, publicat a la revista 'Science Immunology', aquests investigadors de l'Escola de Farmàcia de la Universitat de Pittsburgh (Estats Units) van perfilar les respostes d'anticossos i limfòcits B específiques de la proteïna de l'espiga en 8 pacients amb COVID- 19 lleu i greu durant cinc mesos.





D'acord amb troballes anteriors, van observar un descens significatiu dels nivells d'anticossos neutralitzants en la sang al llarg del temps; però, els nivells de limfòcits B de memòria específiques de la proteïna de l'espiga es van mantenir estables o fins i tot van augmentar durant el mateix període de temps.





A més, en el transcurs de 120 dies, els anticossos monoclonals aïllats d'aquestes limfòcits B van patir un augment de la hipermutació somàtica, l'afinitat d'unió i la potència de neutralització, tots ells signes d'una activitat persistent dels infocitos B. Els investigadors també van observar poblacions de limfòcits B de neutralització creuada, però aquestes comprenien només una petita fracció del repertori de limfòcits B i no eren prominents en la resposta de neutralització a la SARS-CoV-2.





Més aviat, una gran proporció de la resposta d'anticossos neutralitzants només es va dirigir a epítops conservats compartits entre la SARS-CoV-2 i la SARS-CoV i no va reconèixer eficaçment les variants emergents de la SARS-CoV-2 del Brasil i Sud-àfrica que alberguen mutacions en les posicions d'aminoàcids 417 i 484 de la proteïna de l'espiga. Per tant, els autors suggereixen un seguiment acurat de les variants de SARS-CoV-2 que circulen a la recerca de variabilitat en aquests llocs de la proteïna per determinar com aquestes mutacions afecten la immunitat induïda per la vacuna.