50 speakers de prestigi debatran virtualment sobre igualtat el 3,4 i 5 de març a la Barcelona Woman Acceleration Week

El Barcelona Woman Acceleration Week , organitzat pel Consorci de la Zona Franca de Barcelona i la Fundación Incyde de les Cambres de Comerç espanyoles comptarà amb 9 sessions de debat on hi haurà 50 ponents de prestigi, 25 dones i 25 homes, que debatran sobre la importancia de involucrar a tota la societat en el progrés cap a la igualtat de gènere.













El Barcelona Woman Acceleration Week vol construir un present i un futur ple d'igualtat/@BWAW





50 SPEAKERS DE PRESTIGI DEBATRAN SOBRE IGUALTAT





Formaran part de l'esdeveniment figures rellevants com Clara Arpa, presidenta del Pacte Mundial de Nacions Unides per a Espanya o l'expresident, José Luis Rodríguez Zapatero, Jose Luis Bonet, President de la Fundació Incyde i de la Cambra de Comerç d'Espanya o Beatriz Corredor, Presidenta de Red Eléctrica de España. També destacarà en l'acte Mercè Conesa, presidenta del Port de Barcelona; Begoña Lasagabaster, representant de l'ONU Dones a Tunísia i Líbia; i Lucía Pombo, pilot d'avions i influencer.









Ponents de la BWAW









Es podrà escoltar també a Jesús Hernández, director d'Accessibilitat i Innovació de Fundació ONCE; Pere Navarro, delegat especial de l'Estat en el Consorci de la Zona Franca de Barcelona; Miguel Lorente, professor de medicina legal i assessor del vicerectorat d'Igualtat, Sostenibilitat i Inclusió de la Universitat de Granada; així com a Jorge Brown, vicepresident de la Advanced Leadership Foundation.













Ponents de la BWAW





PASSAR A L'ACCIÓ PER LA VISUALITZACIÓ DE LA DONA EN LA SOCIETAT

El Consell de la Dona del CZFB es va contituïr al febrer de 2020 per promoure la igualtat de gènere a l'industria.







Blanca Sorigué, directora general del CZFB i membre del Consell de la Dona, en declaracions a Catalunyapress destaca que l'esdeveniment sorgeix per a “fer un pas més i superar la mera reflexió entorn d'un problema. D'aquí ve que parlem d'aquest concepte d'acceleració, perquè estem en un moment en el qual és necessari avançar amb accions i amb la proposta de solucions”.



Un element diferencial de BWAW és el seu caràcter paritari. Fuig per tant d'un programa protagonitzat exclusivament per dones perquè “no té sentit plantejar la lluita per la igualtat de gènere com una lluita només de les dones. Ha de ser un propòsit que impliqui a tota la societat”, afirma Sorigué.





L'esdeveniment compta amb la col·laboració del Consell de la Dona de l a Zona Franca de Barcelona integrat per Blanca Sorigué, directora general del CZFB, Eva Comellas, coordinadora de recursos humans d'AMB, Yolanda Menal, global people director de Cellnex, Montserrat Pallarés, presidenta de COCEMFE Barcelona, Mercè Roigé, responsable de HSEQ de Covestro, Gemma Nespral, HR & General Affairs director de Nissan, Carmen Macías, directora de Buen Gobierno de TMB, Montse Novell, directora de RSC-ODS del Consorci i Íngrid Buera, directora del área de negocio de Mercabarna.



Les companyies que integren el Consell de la Dóna treballen per a contribuir als Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'ONU en la igualtat de gènere aplicats a l'àmbit industrial, afavorint la perspectiva de gènere i l'equiparació de drets especialment a la Zona Franca de Barcelona. Les Personalitats i professionals destacats de diferents àmbits aportaran en el BWAW la seva experiència i les seves propostes per a avançar en la igualtat de gènere



La igualtat de gènere continua sent una “assignatura pendent”, diu Javier Collado, director general de la Fundació Incyde de les Cambres de Comerç d'Espanya. Fa falta un canvi “perquè tots tinguem accés a les mateixes oportunitats sense distinció ni discriminació”, afegeix.





TRES DIES DE DEBATS APASIONANTS AMB VISIÓ DE FUTUR





El 3, 4 i 5 de març, acollirà 9 debats centrats en el talent, la formació i el lideratge empresarial com a base per accelerar i dinamitzar la igualtat de gènere i arribar a la igualtat d’oportunitats de la dona al sector industrial a nivell local i global/ @pexels





BTALENT: Talent i governança empresarial

BTECH: Estudis i carreres

BLEADER: Lideratge i empreneduria

BGLOBAL: Equitat, justicia i sostenibilitat

BEQUAL: Rols de gènere i igualtat

BSTART-UP: Ecosistema Strat-up

BSOCIAL: Compromís i acció social

BCHANGE: Acció davant els ODS

BFUTURE: Inspiració i futur





BWAW neix amb la voluntat de ser un encontre anual dirigit a tota la societat que es celebri en dates molt properes al Dia Internacional de la Dona (8 de març) . Per aquesta primera edició compta com a partners amb CaixaBank, l’Observatori de la Dona, la Cambra de Comerç de Barcelona i Woman. I en aquesta primera edició, que es realitza amb la col·laboració del Consell de la Dona de la Zona Franca es transmetrà des dels platós de RTVE a Sant Cugat del Vallès i de RTVE a Madrid.





CALENDARI DE SESSIONS DEL BWAW





3 de març: Tindran lloc les sessions sota els verticals BTalent y BTech. En el marc de BTalent, BWAW acollirà una taula rodona per a posar en valor “l’alta direcció en femení” mentre a BTech s'analitzarà l’escassa presència de dones en carreres tècniques i comptarà amb experts per a desenvolupar vies que permetin aconseguir una major penetració.









Cal tenir més dones en carreres tècniques/ @pexels





4 de març: Se celebraran el BLeader, que aprofundirà en l’impacte del lideratge femení a les organitzacions i debatrà sobre les possibles diferències en la governança d’homes i dones, i BGlobal, amb la sessió “els conflictes culturals al món”, mitjançant la qual es plantejaran solucions per fer possible el diàleg que permeti garantir l’ODS 12, en busca de la Pau, la Justícia i les Institucions Sòlides, a la vegada que s’assoleix l’ODS 5.









Ponents del BWAW





A BEqual el mateix día es presentarà un “homenatge a les dones pioneres”, amb ponents que posaran l'accent en tots els obstacles superats per les dones en els rols de gènere assignats dins de la societat. I a BStart-Up es mostrarà la importància del sector en la nova economia i experts del sector plantejaran possibles vies per afavorir-ne la incorporació de la dona a l'ecosistema d'start-ups.





5 de març: BSocial presentarà el debat “compromís i acció social” en el qual es posarà l’accent en la necessitat que la solidaritat vagi acompanyada també del progrés en matèria de sostenibilitat. I a BChange es reunirà a experts en governança mundial per abordar les perspectives que s’obren en els propers anys per al progrés de la justícia social, l’equitat i la salvaguarda del medi ambient.





La capacitat d'imaginar vindrà de la mà de tota la societat/@pexels





BFuture, tancarà l'encontre amb un debat sobre “la capacitat d’imaginar” amb l’objectiu d’abordar com serà el futur en un moment clau per l’impuls de la nova economia.









Per participar com a espectador en l'encontre cal inscriure's a la web https://barcelonawa.com/ .