María Bayo serà «Divina Cleopatra» al Teatre Poliorama

La soprano María Bayo ha interpretat el paper de Cleopatra en l'òpera "Giulio Cesare" de Händel en nombroses ocasions i per aquest motiu guardi un record molt especial d'aquest personatge entre els nombrosos als quals ha donat vida sobre l'escenari. Perquè per a ella, la reina d'Egipte va ser una dona valenta, audaç, perseverant, intel·ligent, culta i capaç de fer-se entendre en diversos idiomes. "El problema és que la seva memòria ha arribat als nostres dies a través dels homes que han escrit sobre ella o han manipulat el seu record; el primer de tots, un contemporani seu, l'emperador Octavi August "com comentava Bayo. D'aquesta manera, l'última descendent de la dinastia dels Tolomeos s'ha convertit en una dona perversa i lúbrica, la imatge més significativa és la del seu improbable mort per la picada d'un àspid.









Com les circumstàncies exigeixen que tots ens adaptem als condicionaments imposats per la pandèmia i el món de l'espectacle ha de fer-ho de forma molt acusada, María Bayo va recordar la seva gratificant participació fa unes temporades en l'espectacle "Master class" en què teatralitzava la figura de una altra gran cantant d'òpera, Maria Callas i va arribar a la conclusió que era possible repetir aquella experiència amb un altre espectacle de petit format que girés al voltant d'un personatge diferent. I se li va acudir recórrer a Cleopatra, a la qual havia encarnat reiteradament en el seu intens i reeixit quefer líric. Toni Albadalejo va acollir calorosament la seva proposta i va encarregar a Marc Rosich que elaborés un text que funcionés com a fil argumental en el qual es poguessin encadenar diverses peces musicals. La majoria d'elles, operístiques, però altres més lleugeres. Per dir-ho més clarament; de Händel a Guastavino i Piazzola.





D'aquesta manera va sorgir "Divina Cleopatra", que Rosich defineix com "concert teatralitzat" i en què Maria Bayo estarà acompanya de tres instruments: violoncel, guitarra i acordió sota la direcció de Dani Espasa. Sí, sí, un acordió, ja que es va considerar que responia molt adequadament a les peces que s'han inclòs en l'espectacle que és en un 80% cantat i la resta, parlat.





Amb "Divina Cleopatra" es pretén entretenir el públic, però també lluitar contra els tòpics i posar en valor el paper de les dones fortes, de les que la reina d'Egipte va ser un exemple emblemàtic. L'espectacle estarà al Teatre Poliorama en tres funcions (3, 5 i 7 de març) i després té prevista una turné per altres ciutats espanyoles.





Abans d'acomiadar-nos de María Bayo, li vam preguntar si també en aquesta ocasió, com en l'òpera de Händel, haurà de morir-se sobre l'escenari i ens diu que sí, encara que d'una forma una mica diferent. "En realitat, jo crec que m'he mort gairebé un centenar de vegades cantant òpera ..."