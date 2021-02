Darias assegura que les manifestacions del 8M no podran celebrar-se per la pandèmia

La ministra de Sanitat, Carolina Darias, ha assegurat aquest dimecres que "no pertoca" a les manifestacions pel Dia Internacional de la Dona, el proper 8 de març, en una situació de pandèmia i fa una crida a la "responsabilitat".





Manifestació 8M (EP)









Darias ha estat preguntada, en la roda de premsa posterior a Consell Interterritorial de Salut, per les properes celebracions previstes per a aquest dia i si ella acudiria a les mateixes, com va fer l'any passat al costat d'altres dones del seu partit i membres de Govern. Dies més tard de la seva presència en la marxa del 8M, la ministra confirmava el seu positiu per coronavirus.





"Per coherència d'una crida a la responsabilitat que he realitzat, ja que encara estem en situació de risc extrem, no pertoca", ha respost la titular de Sanitat.





Segons la seva opinió, "la situació epidemiològica" actual "no permetria dur a terme" les manifestacions de les que s'està parlant en els mitjans.





Darias fa aquestes declaracions el mateix dia en què el delegat de Govern a la Comunitat de Madrid, José Manuel Franco, ha anunciat que es prohibiran les marxes de més de 500 persones a la capital el 8M.