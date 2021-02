CSIF demana el tancament dels calabossos de la Policia Local del Vendrell

La Central Sindical Independent i de Funcionaris (CSIF) ha sol·licitat aquest dimecres el tancament dels calabossos de la Policia Local del Vendrell pel deplorable estat de les instal·lacions que "posa en perill la integritat de les persones que les utilitzen i de les persones que les custodien ", i ho han denunciat davant del Síndic de Greuges de Catalunya.





Policia, imatge d'arxiu (EP)





Segons han informat en un comunicat, les instal·lacions no tenen mètodes de protecció, pla d'emergències, sistema contra incendis, ventilació, llum natural i calefacció, i les portes són opaques, "el que impedeix la correcta vigilància de les persones que estan en el seu interior ".





Han considerat que no es poden seguir utilitzant aquestes instal·lacions perquè "no és possible garantir la seguretat i protecció de les persones", i han sol·licitat que es tanqui aquest centre per no passar les normatives vigents.