PSOE i PP arriben a un acord a RTVE i seguiran negociant el CGPJ, el Tribunal de Comptes i el Defensor el Poble

El Govern central i el PP han anunciat aquest dijous a primera hora que han tancat un acord per renovar el Consell de RTVE, i s'han emplaçat a seguir negociant per emprendre la renovació d'altres òrgans constitucionals amb el mandat caducat com el Consell General de Poder Judicial (CGPJ), el Tribunal Constitucional o el Defensor del Poble.





Pedro Sánchez (EP)





Segons han confirmat fonts socialistes, l'acord de renovació també inclou al PNB. Així, PSOE i PP han assenyalat que el president de la Corporació serà José Manuel Pérez Tornero, el creador del format educatiu 'L'aventura de l'saber' i el cinquè classificat en el concurs públic per triar el Consell de RTVE.





Així les mateixes fonts han explicat que els consellers seran Ramon Colom Esmatges, Elena Sánchez Caballero, Concepció Carmen Cascajosa Virino i José Manuel Martín Medem, Roberto Lakidaín Zabalza, María Carmen Sastre Belles, Jenaro Castro Muiña, Maria Consuelo Aparicio Avendaño i Juan José Baños Loinaz .





En RTVE, Rosa María Mateo exerceix d'administradora única des que el 2018 fracassés l'acord per renovar el Consell. Ara, dos anys i mig després, el Congrés votarà aquest dijous als sis vocals del Consell d'Administració de la Corporació RTVE que li correspon designar. El procés culminarà amb la votació dels quatre membres que triarà el Senat.





El Govern i el PP porten una setmana d'intenses negociacions per renovar RTVE i la resta d'òrgans, que han estat encapçalades pel secretari general de la Presidència, Félix Bolaños, per part de Govern, i d'el secretari general de PP, Teodoro García Egea , en nom dels populars.





Després de mesos de bloqueig, i després d'haver celebrat ja les eleccions catalanes, que dificultaven l'acostament, el president de Govern, Pedro Sánchez, va telefonar dimecres passat 17 al líder d'el PP, Pablo Casado, per reprendre les negociacions de l'CGPJ i de tot un paquet d'òrgans constitucionals que també estan en funcions.





Ara, i després de desbloquejar la renovació de la Corporació, els mateixos partits polítics s'han emplaçat per intentar arribar a un acord en els pròxims dies que permeti el desbloqueig dels òrgans constitucionals i institucionals la renovació està pendent o hi haurà d'escometre en pròximes dates.