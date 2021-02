Ribera i Planas compareixen aquest dijous per informar sobre la prohibició de caçar llops a tot Espanya

La vicepresidenta quarta i ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, i el ministre d'Agricultura, Pesca i Alimentació, Luis Planas, compareixeran conjuntament al Senat aquest dijous 25 de febrer per informar sobre els treballs de Govern per a la protecció de el llop i la tórtora i de les mesures de suport a la ramaderia extensiva.





En un escrit de la Cambra Alta, s'assenyala a més que els dos ministres han d'informar en una sessió conjunta dels comissions de Transició Ecològica i d'Agricultura, Pesca i Alimentació.





Ribera i Planas van anunciar recentment que compareixerien conjuntament a petició pròpia per explicar la proposta d'incloure a totes les poblacions de llop en la Llista d'espècies silvestres en règim de protecció especial, el que en la pràctica suposa la prohibició de la seva caça a tot Espanya. De moment, la caça de llops només està prohibida a sud del Duero.





La decisió proposada per la Comissió de Patrimoni Natural del Ministeri de Transició Ecològica, en una ajustada votació, suscita el rebuig de les comunitats autònomes en què viu la gran majoria de les poblacions de llop: Galícia, Astúries, Cantàbria i Castella i Lleó.





Així mateix, compta amb el rebuig de les organitzacions professionals agràries ASAJA, COAG i UPA, que han anunciat mobilitzacions pel "menyspreu" i l ' "abandonament" de Govern als ramaders "que s'enfronten als llops cada dia".





Per contra, un total de 469 persones, la majoria procedents del món científic, universitari i les ONG han signat un manifest impulsat per l'organització conservacionista WWF en suport de el comitè científic que ha emès un dictamen favorable a la protecció de el llop ibèric com a espècie vulnerable en el conjunt d'Espanya.





Planas i Ribera van anunciar la seva compareixença conjunta el passat 9 de febrer a través dels seus respectius comptes de Twitter: "Els equips @mitecogob i @mapagob treballem per reforçar el suport a la # ramaderia extensiva i la protecció de la #biodiversidad. Volem explicar el que fem al @senadoesp, en una compareixença conjunta dels dos ministres a petició pròpia ", han tuitejat els dos ministres.





Aquest anunci es va produir després que Planas manifestés el seu desacord amb la decisió adoptada encaminada a prohibir la caça de l'espècie a tot Espanya i va expressar estar amb els ramaders.





"És un tema molt polèmic. Ara es tracta de passar a el llop d'un règim d'espècie protegida a un règim de protecció especial, i com a ministre no estic d'acord. Comparteixo la preocupació dels ramaders i com a ministre d'Agricultura, estic a la seva costat ", ha indicat en un acte sobre l'olivar.





"Cal ser capaços de situar clarament cada cosa al seu lloc". "No és una decisió del meu Ministeri, sinó de la Comissió Estatal de Patrimoni Natural, i respecte aquesta decisió, però ja vam dir en el curs de la seva elaboració, fins a dues vegades, que la regulació actual ens semblava suficient", ha insistit Planas, que va advocar per buscar un "just equilibri". Aquestes declaracions van caure com un gerro d'aigua freda a la Vicepresidència Quarta, segons han manifestat fonts coneixedores d'aquest sentir a Europa Press.





No obstant això, aquest mateix dimarts al ple de Senat, Planas ha reiterat que "sempre" està a la banda de el sector ramader, a el temps que va assegurar al PP que en el debat sobre la protecció de el llop no aconseguirà "cap divisió" entre ell i la titular de Transició Ecològica i Repte Demogràfic, Teresa Ribera.





Per la seva banda, també al Senat, Ribera ha afirmat que la coexistència entre llop i bestiar no pot tenir lloc "a qualsevol preu" sinó que es requereixen sistemes de compensació més eficaços que els actuals.





En aquest sentit, considera que "convé" plantejar-se "d'una vegada per totes" si el cost de la convivència de la ramaderia amb els grans carnívors ha de ser assumit solidàriament per la societat i no tan sols pels ramaders, cosa que en altres països ha deixat de ser discutit.