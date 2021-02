El Barça recupera la tercera plaça amb Messi afermant-se com a màxim golejador de la lliga

El Barça recupera la tercera plaça de la Lliga després de la seva plàcida victòria contra l'Elx (3-0) i se situa a tres punts de Reial Madrid (52) ia cinc de l'líder: Atlètic o, en vigílies de visitar dissabte l'Estadi sevillà de l'Ramón Sánchez Pizjuan.





Encara malgrat l'erràtica temporada del conjunt de Ronald Koeman, amb un Messi molt menys explosiu que en cursos anteriors, Leo (amb el seu doblet número 132 amb la samarreta blaugrana) lidera la taula de màxims golejadors de l'Campionat de Lliga amb 18 dianes.





Tot un símptoma del que podria aconseguir l'equip si totes les seves peces estiguessin ben greixades. Així ho ha exigit l'entrenador holandès que demana a les "vaques sagrades" de la seva esquadra que acompanyin el de Rosario i marquin la diferència.





Doblet número 132 de Messi amb la samarreta blaugrana per tornar a l'equip a la tercera plaça. Foto: Miguel Ruiz @FCB





El partit de dissabte que ve contra el Sevilla es convertirà en una excel·lent pedra de toc per calibrar les opcions de l'Barça de no despenjar-defintivamente de el torneig de lliga i per recuperar sensacions amb vistes, precisament, a el partit de tornada de la Copa d'el Rei contra el mateix quadre de Julen Lopetegui, dos punts per sota dels barcelonistes i en quarta plaça a la Lliga.





Serà el proper dimecres, 3 de març, quan el Barça intenti al Camp Nou remuntar el 2 a 0 encaixat davant el Sevilla en l'anada per accedir a la finalíssima de la Copa. Aconseguir la seva trigésimoprimer trofeu de l'KO seria més important que mai per a l'equip d'un Koeman que, aquest dimecres davant l'Elx, "tirar" de rotacions amb cinc novetats: Mingueza, Umtiti, Pjanic, Trincao i Braithwaite pensant en la doble i importantíssima ració de confrontacions contra els sevillistes.