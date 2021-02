Moderna anuncia que té a punt per a assajos clínics seva vacuna contra la variant sud-africana

Moderna ha anunciat que ha completat la fabricació de material per al seu candidat a vacuna contra la variant del coronavirus 'B.1.351, identificada per primera vegada a Sud-àfrica, i ha enviat dosis als Instituts Nacionals de la Salut dels Estats Units (NIH, per seves sigles en anglès) per a un assaig clínic de fase 1.





Dosi de la vacuna de Moderna (EP)





Si bé les dades inicials confirmen que la vacuna proporciona una activitat neutralitzant contra les noves variants d'interès, Moderna està aplicant dues estratègies contra aquestes variants, subjectes a la revisió de l'Administració d'Aliments i Medicaments dels Estats Units (FDA, per les sigles en anglès). En primer lloc, l'empresa està avaluant dosi de reforç de la vacuna per augmentar la immunitat neutralitzant contra aquests ceps.





En concret, la companyia té previst avaluar: tres aspectes de reforç. En primer lloc, una vacuna de reforç específica per a la variant 'B.1.351' al nivell de dosi de 50 ug i més baix; una altra que combina la vacuna contra la nova variant sud-africana i l'anterior en una sola a un nivell de dosi de 50 ug i inferior; i un tercer reforç de la vacuna ja aprovada en el nivell de dosi de 50 ug. De fet, Moderna ja ha començat a dosificar aquesta cohort amb el reforç. El protocol actual de la vacuna de Moderna requereix dues dosis de 100 mg.





D'altra banda, l'empresa té previst avaluar la vacuna ja aprovada i la de la variant sud-africana com a sèrie de vacunació primària per a les persones seronegatives. Aquests candidats s'avaluaran en una sèrie de dues dosis en el nivell de dosi de 100 mg i inferior.





A més, l'empresa té previst avaluar la immunogenicitat i la seguretat en participants que no hagin rebut la vacuna ja aprovada, així com en participants d'estudis clínics que hagin rebut prèviament la vacuna.





"Estem desitjant començar l'estudi clínic de la nostra variant de reforç i agraïm la col·laboració contínua dels NIH per combatre aquesta pandèmia. Mentre tractem de derrotar la COVID-19, hem d'estar atents i ser proactius davant l'aparició de noves variants de SARS- COV-2. Aprofitant la flexibilitat de la nostra plataforma d'ARNm, ens estem movent ràpidament per provar les actualitzacions de les vacunes que aborden les variants emergents de virus a la clínica. Moderna es compromet a realitzar totes les actualitzacions de la nostra vacuna que siguin necessàries fins que la pandèmia estigui controlada. Esperem demostrar que les dosis de reforç, si són necessàries, poden fer-se a nivells de dosis més baixos, el que ens permetrà proporcionar moltes més dosis a la comunitat mundial a la fi de 2021 i 2022 si cal ", ha comentat el director general d'Moderna, Stéphane Bancel.





Una carta a l'editor publicada a la revista científica 'New England Journal of Medicine' va mostrar que la vacuna de Moderna produeix títols neutralitzants contra totes les variants emergents clau, incloent les de Regne Unit i Sud-àfrica. L'estudi no va mostrar una reducció significativa en l'eficàcia contra la variant britànica, però es va observar una reducció de sis vegades en els títols de neutralització amb la variant sud-africana en relació amb els ceps anteriors.