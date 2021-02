Telefónica va obtenir un benefici net de 1.582 milions d'euros el 2020, un 38,5% més que l'any anterior. Aquest resultat demostra l'eficiència en la gestió de la companyia davant les difícils condicions provocades per la pandèmia, així com la seva capacitat de transformació per combatre aquest escenari, el que li ha permès acomiadar l'exercici amb una clara millora operativa.





Entre octubre i desembre, els guanys van arribar als 911 milions d'euros, les majors en un únic trimestre des de l'arrencada de 2019.





"2020 ha estat un any excepcional, un any en el qual se'ns ha posat a prova. Era molt el que s'esperava de Telefónica i Telefónica ha donat la talla. Hem estat a la banda de la societat, on calia estar. Hem complert i hem seguit avançant.





Aquestes dades són fruit de les pautes que ens vam marcar en el pla estratègic de 2019, que ens deixava ja ben preparats per l'inesperat.





També són fruit de les mesures adoptades posteriorment per activar una gestió eficaç i precisa en un entorn tan complex. Havíem de actuar, ho vam fer i els resultats ens diuen ara que estàvem en el cert ", assegura el president de Telefónica, José María Álvarez-Pallete.





La progressió dels comptes al llarg de l'any es veu confirmada en la generació de caixa. Si en els sis primers mesos es va limitar a 1.222 milions d'euros, en la segona meitat va augmentar fins als 3.572.000, per arribar a un total de 4.794.000 d'euros en el conjunt de l'exercici.





En l'últim trimestre de 2020, el flux de caixa lliure va arribar als 1.993.000 d'euros, un 13,2% més que en el mateix període de 2019. Aquest increment ha propiciat que la xifra anual s'hagi situat en la mitjana dels cinc últims anys, període en què Telefónica ha generat una caixa total de 25.000 milions d'euros.





La capacitat de el Grup de generar caixa ha permès un substancial retallada en l'endeutament de la companyia. Entre octubre i desembre, el deute financer net de Telefónica va baixar en 1.449.000 d'euros, quantitat que s'incrementa fins als 2.516 milions d'euros en el conjunt de l'exercici. Com a conseqüència, el deute net acaba l'any en els 35.228.000, un volum que no inclou els 9.000 milions d'euros -un 25% del deute net actual-¬ procedents de les operacions inorgàniques pendents de tancament, i entre les que sobresurten la fusió d'O2 i Virgin Media al Regne Unit o la venda de les torres de Telxius.





Aquest import addicional dotarà a Telefónica de major opcionalitat i capacitat financera per seguir rebaixant el seu endeutament. En els últims quatre anys, la companyia ha retallat el seu deute net en aproximadament 17.000 milions d'euros, gairebé un 30% de l'existent a mitjan 2016.





En paral·lel, i com a reforç important dins el complex entorn financer provocat per la pandèmia, Telefónica continua comptant amb una sòlida posició de liquiditat. A la fi de 2020, ascendia a 21.447.000 d'euros, suficients per cobrir els venciments dels dos propers anys.





Millora progressiva en els ingressos





Pel que fa als ingressos, recullen igualment el major dinamisme registrat en els últims mesos de l'exercici, impulsat fonamentalment per la creixent activitat comercial i operativa en les seves quatre principals mercats: Espanya, Alemanya, Brasil i Regne Unit. Entre octubre i desembre, els ingressos es van situar en els 10.909.000 d'euros, tot just un 2% menys de manera orgànica pel que fa als ingressos registrats en el mateix període de 2019.





Aquesta dada consolida la millora dels ingressos trimestrals, atès que en el tercer trimestre aquest descens interanual va ser de l'4,3% i en el segon trimestre, de l'5,6%. En el conjunt de l'any, la xifra de negocis va arribar als 43.076.000 d'euros, un 11% menys que el 2019 per l'impacte de la devaluació de les divises i de l'coronavirus. En termes orgànics el descens es modera a l'3,3%, i a l'2,4% en el cas dels quatre mercats més importants.





Per països, Espanya proporciona el 28,8% dels ingressos; Alemanya, un 17,5%; Brasil, un 17,2%; i el Regne Unit, un 15,6%. D'aquesta manera, els quatre mercats concentren el 79,1% de la xifra de negoci. Hispam aporta el 18,4% dels ingressos.





El resultat operatiu abans d'amortitzacions (OIBDA) reforça la favorable progressió assolida en la part final de l'exercici. En l'últim trimestre del l'any va arribar als 3.751.000 d'euros, un 2,2% més que en el mateix període del 2019. En l'acumulat de l'exercici, l'OIBDA se situa en els 13.498.000 d'euros, un 10,7% menys que el 2019, descens que es redueix a l'5,7% des d'un punt de vista orgànic.





El resultat operatiu abans d'amortitzacions menys la inversió (OIBDA - CapEx) o caixa operativa registra un notable increment tant trimestral com anual que respon, d'una banda, a la progressiva recuperació de l'acompliment de l'negoci i, de l'altra, a les mesures adoptades per gestionar el CapEx de manera ajustada a la situació generada per la pandèmia.





En l'últim trimestre, el OIBDA - CapEx escala fins als 1.957.000 d'euros, un 26,9% més que en el parcial final de 2019 i, sobretot, un 1,9% més de manera orgànica pel que fa a el mateix període de l' passat exercici, el que evidencia la seva tornada a l'creixement. En el conjunt de l'any arriba als 7.637.000 d'euros, un 20,5% per sobre de la registrada en l'exercici anterior. En aquest terreny, sobresurten els casos del Brasil i Regne Unit, en què, de manera orgànica, la caixa operativa creix un 8,5% i un 2,7%, respectivament, davant de 2019.

Telefónica Tech finalitza el seu 'carve-out' i referma el creixement





Durant el passat exercici, Telefónica Tech, una de les unitats clau creades en el pla estratègic presentat al novembre de 2019 per construir la Nova Telefónica, va confirmar la seva història de creixement. Telefónica Tech és ja una realitat després de completar-se el procés de 'carve-out', complint el full de ruta anunciada.





En un context en què la pandèmia va reforçar la necessitat d'accelerar la transformació digital i de comptar amb les eines de seguretat necessàries per poder mantenir l'activitat dels negocis i els serveis, les solucions de Ciberseguretat, Cloud i Big Data i Iot que Telefónica Tech proporciona ser més demandades. Com a conseqüència, els ingressos de Telefónica Tech es van mantenir fidels al seu increment de doble dígit. Van augmentar un 13,6% en el conjunt de l'any, fins als 1.504.000 d'euros, un creixement que gairebé triplica el de l'mercat.

"Telefònica Tech és sinònim de creixement. Amb aquesta vocació va ser llançada en el pla estratègic de 2019 i amb aquesta determinació afronta el seu futur ja com a unitat plenament operativa i autònoma. Telefónica Tech exemplifica la capacitat d'anticipació i innovació de Telefónica, que compta amb ella, amb els seus serveis i les seves solucions, com una palanca clau per impulsar la transformació digital de les empreses i per capturar les oportunitats de l'actual revolució tecnològica ", assegura Álvarez -Pallete.





Liderada per Jose Cerdán com a conseller delegat, Telefónica Tech reforça la seva estructura directiva amb el nomenament de Pablo Eguirón com a director financer i de desenvolupament corporatiu (CFCDO). Fins a la data, Eguirón era el Responsable Global de Relacions amb





Inversors de Telefónica.





Adrián Zunzunegui, actual membre de l'equip de Relacions amb Inversors i amb àmplia experiència en els mercats financers, assumeix la responsabilitat de la Direcció de l'àrea.

Telefónica Infra segueix complint la seva missió

Telefónica Infra, llançada igualment en el pla de 2019, ha registrat un comportament positiu en 2020. En l'últim trimestre del l'any, els seus ingressos han crescut un 4,7%, fins als 217 milions d'euros. En tot l'exercici, la xifra de negoci de Telxius ha crescut de manera orgànica un 1%, fins als 826 milions d'euros.





A el mateix temps, Telefónica Infra ha complert amb la seva missió de cristal·litzar el valor de les infraestructures de telecomunicacions de la companyia i la recerca de noves oportunitats amb diverses operacions d'envergadura en els últims mesos. A l'octubre va llançar una societat conjunta amb Allianz per desplegar fibra en les zones rurals d'Alemanya i al gener va vendre les torres de Telxius a American Tower Corporation, en una operació que va llançar uns múltiples rècord.





Construint la Nova Telefónica





Totes aquestes operacions constaten que la companyia està complint l'execució del seu pla estratègic per construir la Nova Telefónica. L'activitat ha estat contínua en aquest terreny. Al maig de l'any passat, en ple confinament i amb els equips teletreballant per complet, Telefónica va tancar la major operació corporativa de la seva història: l'aliança d'empreses 'd'O2 i Virgin Media al Regne Unit. Al setembre, Telefónica va encendre el 5G i va aconseguir que el 80% de la població espanyola tingués assegurada la cobertura en tot just tres mesos. Al desembre, Telefónica va tancar amb els seus socis la compra dels actius de telefonia mòbil d'Oi al Brasil, afermant el seu lideratge en un mercat clau mundial.





Complint el que estableix el pla, s'ha reduït l'exposició a Hispam, on també s'han maximitzat les eficiències i la rendibilitat. Avançant en aquesta política, aquesta setmana s'ha anunciat la venda a KKR de el 60% de Infraco, una operació que permet a la companyia monetitzar part de la seva fibra a Xile. Telefònica Xile tindrà el 40% restant de l'capital. Infraco neix amb l'objectiu d'elevar les unitats immobiliàries passades per fibra als 3,5 milions el 2022, des dels dos milions actuals, i contribuir així a la democratització de l'accés a la fibra al país.

Remuneració a l'accionista i objectius financers





D'altra banda, Telefónica proposarà a la propera Junta General d'Accionistes l'aprovació de la política de remuneració a l'accionista per 2021, consistent en un dividend de 0,30 € per acció pagador al desembre de 2021 (0,15 € per acció) i al juny de 2022 (0,15 € per acció), mitjançant la modalitat de dividend flexible voluntari (scrip). Aquesta decisió permet a Telefónica prosseguir amb la transformació de la companyia invertint en les àrees de major potencial de creixement, reassignant els recursos per capturar aquestes oportunitats, millorant l'estructura de capital i mantenint una retribució atractiva als accionistes.





El president i el conseller delegat de Telefónica, José María Álvarez-Pallete i Àngel Vilà, respectivament, han renunciat a el 100% de la remuneració que els correspondria com a incentiu a llarg termini corresponent a l'exercici.

Quant als objectius per 2021, Telefónica espera una estabilització de les tendències en ingressos i OIBDA, així com una volta a l'nivell normalitzat de la ràtio de CapEx sobre vendes de fins al 15%.





Més clients i més fidels





El 2020, Telefónica va seguir atraient i retenint clients d'alt valor. Durant el passat exercici, el grup va aconseguir ampliar la seva base d'accessos en un 0,3%, fins a un total de 345.400.000. La xarxa d'alta velocitat (fibra i cable) de la companyia va arribar 134.800.000 d'unitats immobiliàries (UUII), un 9% més que el 2019, dels quals 61.800.000 de UUII corresponen a la pròpia xarxa de Grup, un 11% més que un any abans.





El lideratge en infraestructures i serveis de Telefónica es va traduir en clients més satisfets. L'indicador NPS (Net Promotor Score), que mesura la satisfacció de client, tanca l'any en el 24% en els quatre principals mercats, 7 punts percentuals per sobre de l'exercici anterior.





Aquest increment es veu reforçat per un descens de la taxa d'abandonament (churn) dels clients, que baixa 0,7 punts percentuals respecte a 2019, fins al 2,3%. Es tracta del quart trimestre consecutiu en què la lleialtat dels clients millora.





Liderant la digitalització





El programa de transformació digital de el Grup segueix exercint un paper clau en la millora de l'experiència de client i la qualitat de el servei, així com en l'obtenció d'eficiències.





Els processos de negoci de Telefónica ja digitalitzats suposen el 79% dels el total dels processos en 2020, amb un increment de 10 punts percentuals sobre l'any anterior, i es gestionen en temps real. A més, al llarg de l'exercici la companyia va aconseguir un important avanç en la digitalització, amb un augment de les vendes digitals en els quatre mercats principals de el Grup d'un 40,5% interanual, fins a arribar al 31% de les vendes totals.





Compromís amb la sostenibilitat





L'increment dels beneficis, la generació de caixa i la reducció de deute, dins d'un context de repunt de l'activitat operativa en els mesos finals del 2020, representen les principals fites d'uns comptes que es van veure exigides per l'impacte de la pandèmia . Durant el passat exercici, i al costat de les mesures requerides per afrontar un escenari tan delicat com l'originat per la Covid-19, Telefónica també es va bolcar en el seu compromís amb la societat i els seus grups d'interès, amb iniciatives orientades a lluitar contra l'impacte de la malaltia, proporcionar material i equips sanitaris i alleujar els efectes en els proveïdors i les persones més desfavorides, i amb el seu propòsit de promoure una digitalització justa, inclusiva i sostenible.





Fruit d'aquests esforços, el 2020 Telefónica va ajudar a les empreses a estalviar 9,5 milions de tones de CO2, equivalents al que absorbeixen 158 milions d'arbres. A més, la companyia va avançar a l'any 2025 el seu objectiu de zero emissions netes. "Telefónica ha complert el seu propòsit i ha mantingut la vida connectada. Ara és el moment d'accelerar, de continuar superant-nos per crear i liderar el nou futur ", conclou el president de Telefónica.





