El 40 Festival de Jazz de Terrassa se celebrarà del 27 de maig al 12 de juny de 2021

La 40 edició de Festival de Jazz de Terrassa ha confirmat que hi haurà certamen el 2021 i que s'organitzarà del 27 de maig al 12 de juny, segons han anunciat aquest dijous els organitzadors.

Es manté així la seva celebració en l'època primaveral --encara que cap a finals, ja que tradicionalment havia tingut lloc a març--, a diferència de l'any passat 2020, que per l'esclat de la pandèmia es va ajornar fins a la tardor.





Festival de Jazz de Terrassa (EP)





Els organitzadors han assegurat que estan treballant "a bon ritme en la configuració del programa artístic" que, en la mesura del possible, preveu recuperar algunes de les propostes internacionals cancel·lades en la passada edició, tot i que dependrà de la situació de mobilitat permesa, i també s'estudia la inclusió de les propostes de l'escena catalana.





La Nova Jazz Cava continuarà sent l'epicentre del festival i s'ha afegit el Teatre Principal de la ciutat com a nou escenari per a concerts de gran format, amb la voluntat d'incrementar el nombre d'espectadors i, a l'espera de l'evolució de la situació de la Covid-19, es programaran les activitats a l'aire lliure.





Les dues poblacions de Vallès Occidental que en els últims anys havien passat a formar part del certamen, Matadepera i Vacarisses (Barcelona), també han assegurat la seva participació, el que consolida la projecció comarcal de l'esdeveniment jazzístic.





La 39 edició, celebrada entre el 8 i el 31 d'octubre, es va tancar amb l'organització de 26 concerts i quatre activitats complementàries, amb uns 4.000 espectadors, entre el presencial i virtual.

L'organització, que va qualificar el certamen de 2020 com el més excepcional, va avaluar d'excel·lent el festival, tant per la resposta de públic com pels músics.