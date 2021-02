Netejar les burilles del carrer costa fins a 21 euros anuals per persona

Iniciativa per recollir burilles a Barcelona (EP)<br>





Un estudi de l'entitat Rezero ha calculat que la neteja de les burilles de cigarreta del carrer i la seva posterior gestió costa de 12 a 21 euros anuals per persona a Catalunya.





En un comunicat aquest dijous, Rezero han explicat que a Catalunya les burilles generen més de 2.700 tones de residus anuals i suposen el més abundant en les platges de la Mediterrània occidental; s'estima que el 70% dels cigarrets que es fumen acaben en el sòl o en espais naturals.





L'entitat ha considerat "insuficients" les mesures implantades a Catalunya per reduir l'impacte d'aquest residu, com campanyes de conscienciació, distribució de cendrers portàtils a les platges, instal·lació de receptacles per deixar les burilles i habilitació de zones sense fum en algunes platges.





A més, Rezero ha assegurat que recollir les burilles de la via pública és una tasca "difícil i laboriosa" per als serveis de neteja, per la seva petita grandària i perquè els mètodes de neteja no estan dissenyats per a l'escombrat unitari.





Per això, han considerat "imprescindible" que les tabaqueres siguin responsables de la gestió i els costos dels residus dels productes que treuen al mercat, a través dels sistemes de 'responsabilitat ampliada del productor' estableix la directiva europea dels plàstics d'un sol ús.





Rezero ha demanat que això es tingui en compte en l'elaboració de la nova llei de prevenció i gestió dels residus i d'ús eficient dels recursos de Catalunya.





Ha proposat un sistema de dipòsit, devolució i retorn, assegurant que, amb ell, es reduiria "dràsticament" l'abandó de les burilles i s'aconseguiria una recollida selectiva per al seu tractament i valorització material.