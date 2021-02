El primer estudi fora dels assaigs clínics sobre la vacuna de Pfizer mostra una eficàcia del 94%

Un estudi sobre la vacunació massiva contra la COVID-19 a Israel ha evidenciat que la vacuna de Pfizer-BioNTech és eficaç en tot un espectre de resultats preventius contra el coronavirus en les setmanes posteriors a la seva administració de les dosis.





Vacuna contra el Covid-19 (EP)





En concret, entre els 14 i els 20 dies després de la primera dosi i als set o més dies després de la segona dosi, l'eficàcia estimada de la vacuna era del 46 i el 92 per cent, respectivament, contra la infecció documentada; del 57 i el 94 per cent per a la COVID-19 simptomàtica; del 74 i el 87 per cent per a l'hospitalització; i del 62 i el 92 per cent per a la malaltia greu.





Per prevenir la mort per COVID-19, l'eficàcia estimada va ser del 72 per cent per als dies 14 a 20 després de la primera dosi. Entre els grups d'edat, l'efectivitat estimada va ser consistent per a la infecció documentada i la COVID-19 simptomàtica en subpoblacions específiques, amb una efectivitat potencialment menor en aquells amb múltiples condicions coexistents.





Aquestes dades, publicats a la revista 'New England Journal of Medicine' pels investigadors de l'Institut de Recerca Clalit de Tel Aviv i de la Universitat Ben Gurion de l'Néguev de Be'er Sheva, proporcionen la 'foto' més àmplia sobre l'eficàcia i la seguretat de la vacuna contra la COVID-19 fora dels assajos clínics fins a la data, ja que Israel s'ha situat molt per davant de tots els països pel que fa a immunitzats per càpita.





En l'estudi, tots els 596.618 israelians que van ser vacunades per primera vegada entre el 20 de desembre del 2020 i l'1 de febrer de 2021 van ser aparellades amb 596.618 no vacunats. La mitjana d'edat dels pacients en els dos braços de l'estudi va ser de 45 anys, i els pacients tenien predominantment entre 16 i 39 anys (35,7%). Els pacients de 60 anys o més constituïen aproximadament el 28 per cent dels participants.





A més, l'estudi es va produir en un moment en què fins al 80 per cent dels casos de COVID-19 a Israel es devia a la variant 'B.1.1.7', identificada per primera vegada al Regne Unit, i que s'ha associat a un major risc de transmissió.





"Encara que no podem proporcionar una estimació de l'eficàcia específica per a la variant britànica, l'altiplà observada durant els últims períodes en la corba d'incidència acumulada per a les persones vacunades suggereix que la vacuna també és eficaç per a aquesta variant, una observació consistent amb informes anteriors que van mostrar títols d'anticossos neutralitzants preservats ", expliquen els autors en el seu article.