Filtren possible ERO a El Corte Inglés a la vegada que l'empresa exigeix congelar els salaris quatre anys

Els empleats d'El Corte Inglés (ECI) s'enfronten a un possible Expedient de Regulació d'Ocupació al mateix temps que la patronal proposa congelar els sous en el nou conveni.





La direcció de ECI va convocar els directors regionals aquest divendres a Madrid a una reunió per explicar-los les retallades, segons explica Vozpópuli. L'ERO és una de les mesures que estan sobre la taula.





Es desconeix per ara el calibre d'aquest possible ERO. En empreses de la mida de ECI, la legislació obliga a llançar un ERO quan s'acomiadin a més de 30 empleats. Per tant, en una plantilla enorme -que superava els 88.0000 empleats en el grup en 2019- el marge és enorme.





A ningú se li escapa que la filtració d'un possible ERO coincideix amb l'inici de la negociació el nou conveni col·lectiu sectorial. Negociació que va començar aquest dilluns amb propostes molt allunyades.





AGNED -la patronal del sector que representa gegants com ECI, Ikea o Leroy Merlin- proposa la congelació de sous dels propers quatre anys. A més, un augment de la càrrega de treball en diumenges i festius, forçant a treballar als assalariats un diumenge de cada tres, aproximadament.





FASGA, el sindicat amb més pes a la taula de negociació, proposa "increments salarials fixos i sostenibles" més pujades variables vincules a la productivitat del sector. A més, la central busca que no s'incrementi la quantitat de festius a treballar.





Des de Comissions Obreres també es reclama una "pujada salarial", un reconeixement de la productivitat i que la digitalització -el motiu enarborat per la patronal per les retallades- no suposi retallades. "La patronal ens va a tenir al davant si pretén utilitzar la transició digital per empitjorar les condicions de la plantilla limitant cada vegada més la seva possibilitat de conciliar la seva vida personal i familiar amb la laboral o congelant la seva ja de per si reduït salari.", alerten des CCOO .





La propera reunió de la taula de negociació del conveni està prevista per al dimecres 3 de març. Els representants sindicals arribaran a ella amb les notícies, si més no oficioses, d'un possible ERO en un dels majors ocupadors d'Espanya. Està per veure com reaccionen.





ECI justifica les retallades en els seus pèssimes xifres, llastades per una pobra campanya de Nadal en plena tercera onada del coronavirus. És probable que en aquestes retallades s'incloguin el tancament d'alguns centres, estratègia que la cadena porta temps estudiant.





De fet, només en els últim mig any el grup ha tancat el magatzem de Francesc Macià de Barcelona i el magatzem i l'Hipercor de centre Myrtea, a Múrcia. Ara mateix està en procés de clausurar el centre de Linares, a Jaén.





El Corte Inglés de Linares tancarà aquesta primavera en una imatge de Google Street View







Fa més d'any es va filtrar el pla per desprendre de la propietat de 100 immobles , tancant o reformant 25 botigues i centres comercials, entre els quals hi havia el deficitari centre de Marineda City. La notícia va obligar l'empresa a desmentir el pla, al menys en part , a l'assegurar que encara no hi havia cap decisió presa. Decisió que és possible es comenci a oficialitzar en la reunió d'aquest divendres amb els directius regionals.