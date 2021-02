​Acord entre FGC i Naturgy per investigar a Lleida l’ús d’hidrògen com a combustible net per als trens

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) i Naturgy han signat un acord de col·laboració pel qual l’empresa energètica utilitzarà les installacions ferroviàries dels FGC a Lleida per desenvolupar un projecte per investigar, en un futur, l’ús de l’hidrogen com a combustible net per als trens no electrificats.





Aquesta iniciativa s’emmarca en l’estratègia de les dues companyies de fomentar la mobilitat sostenible i apostar per les energies renovables per lluitar contra el canvi climàtic i la contaminació atmosfèrica.





El projecte consisteix en la producció i emmagatzematge d’hidrogen d’origen renovable a Lleida i la seva utilització, entre d’altres possibles usos, per al subministrament de combustible a uns futurs trens de la línia Lleida-La Pobla amb aquesta tecnologia.









Acord entre FGC i Naturgy per investigar a Lleida l’ús d’hidrogen com a combustible net per als trens @EP





Naturgy lidera la iniciativa oferint la seva experiència en el desenvolupament de projectes energètics i innovadors i FGC aporta el seu coneixement en el transport ferroviari de viatgers i mercaderies, així com l’assessorament tècnic generat per la pròpia activitat de la companyia.





L’acord s’emmarca en el projecte presentat per Naturgy als Ministeris de Transició Ecològica, d’Industria, Comerç i Turisme; i de Ciència i Innovació del Govern d’Espanya que preveu la construcció de 38 hidrogeneres a nivell nacional (de les quatre estarien situades a Catalunya) per donar subministrament d’hidrogen als entorns urbans i interurbans i potenciar així la mobilitat sostenible. En una segona fase, la infraestructura total a desenvolupar podria arribar a les 120 hidrogeneres a Espanya.