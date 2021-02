Un home fingeix el seu propi segrest per evitar anar a la feina

Les autoritats d'Arizona, Estats Units, han acusat un home de fingir el seu propi segrest per evitar anar a la feina. L'home, Brandon Soules, es va lligar els canells, es va emmordassar ii es va inventar una història sobre el segrest, de manera que ara s'enfronta a un càrrec de denúncia falsa. La policia va confirmar que Soules va mentir per evitar anar al seu treball, en una botiga d'accessoris per a cotxes.





L'acusat, de 19 anys, va admetre durant un interrogatori amb els detectius que s'havia inventat el segrest, pel que van procedir a la seva detenció. Després de passar pel jutge, va quedar en llibertat amb càrrecs.





Tot va començar a les 17:25 del 10 de febrer, quan els oficials van respondre a una trucada que informava sobre un home ferit en una àrea prop de les vies de tren, cases i una torre d'aigua de la ciutat en Coolidge, un municipi de aproximadament 13.000 persones a prop de Phoenix. La persona que va trucar va informar que l'home perdia el coneixement constantment.





Imatge de la policia de Coolidge





Soules va explicar als oficials que després de fer un encàrrec aquell matí, va tornar a casa, on dos homes emmascarats el van segrestar prop del seu vehicle, el van colpejar a la part posterior del cap i el van deixar inconscient, segons l'informe d'arrest.





Els homes, segons el Sr. Soules, "el van portar en un vehicle abans de deixar-ho a l'àrea on va ser trobat", va dir la policia. El Sr. Soules va ser traslladat a un hospital, on va ser avaluat i entrevistat per la policia. Aquí van descobrir que la seva història no tenia sentit perquè queia en contínues contradiccions.





Soules treballava en una botiga de cotxes, Tire Factory, on s'instal·lava llandes. Un gerent de la botiga es va negar a comentar sobre l'arrest dimarts. Segons el perfil de Facebook de Soules, ja no hi treballa.