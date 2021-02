La multinacional alemanya Bosch ha comunicat a el comitè d'empresa la intenció de tancar de la planta a Lliçà d'Amunt el que deixaria sense feina a 336 treballadors, segons ha confirmat l'empresa aquest dijous





Aquest tancament se sumaria a la de la planta de Castellet i la Gornal (Barcelona), anunciat al setembre i previst per a novembre de 2021, que afecta 300 treballadors.





Fonts de l'empresa han confirmat també que es transferirà la producció de la planta catalana a la qual té a Wroclaw (Polònia), en el que UGT FICA ha considerat en un comunicat una "deslocalització sense pal·liatius".





La multinacional alemanya Bosch comunica el tancament de la seva planta de Lliçà d'Amunt @EP





Tot i que encara no hi ha un calendari definit, la intenció de Bosch és formalitzar el tancament "com més aviat millor" durant aquest any al no haver trobat productes alternatius per assegurar la competitivitat de la planta.





MÉS COMPETITIVITAT





Fonts de Bosch han explicat que la planta de Polònia "és més gran" el que la fa més rendible i competitiva i han justificat el tancament de la planta catalana per la caiguda de la demanda d'el mercat de servofrens convencionals de buit davant l'increment de l'ús de servofrens electromecànics.





A més, segons l'empresa, aquest mercat "està exposat a una intensa competència", pel que ha decidit adaptar les seves capacitats de producció.





La secretària d'sector Acte d'UGT de Catalunya, Yolanda Funes, ha assegurat a Europa Press que l'empresa ha justificat el tancament "per causes econòmiques que a Polònia és més rendible produir" pel preu de la mà d'obra.





De totes maneres, Funes a destacat que aquest tancament "és conseqüència de la política industrial a Catalunya" en els últims anys i ha recalcat que les administracions no s'adonen que el sector automobilístic s'està anant.

Segons càlculs de l'sindicat, a més dels 336 professionals de la planta, el tancament afectaria unes 900 persones més entre empreses auxiliars i proveïdors.