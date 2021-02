Convoquen una manifestació exigint la dimissió d'Eloi Badia per passivitat en un cas d'assetjament

Eloi Badia (EP)





"Em va preguntar si sabia fer un francès, que li ensenyés les calces", havia de conviure amb frases com "para pegarte un polvo, normal que haya cola", "tócame, tócame que no te estoy diciendo que me folles". Després d'una visita al ginecòleg "Oye, pues la próxima vez que necesiten meterte algo por allí adentro, que me avisen". Tot això van haver de soportar i quan es va atrevir a plantar cara va començar amb l'assetjament laboral, posant fins i tot en risc la seva salut. L'altra dona assetjada va haver de negar-se explícitament a tenir cap mena de relació amb ell en dues vegades, quan li va dir un cop més que no volia saber res d'ell, va començar el càstig i l'assetjament laboral, provocant l'aïllament de la resta de companys, enviant-la a segar gespa quan plovia, obligant-les a netejar els lavabos dels homes. A més, entrava al vestuari de dones sense permís.





Les dues companyes van acabar amb ansietat, diverses patologies i baixa mèdica de mesos per culpa de l'assetjador J.P.P., encarregat d'una brigada de Parcs i Jardins i condemnat judicialment per assetjament per raó de sexe i laboral. Feia ús del seu càrrec per establir un entorn de misogínia, domini i terror especialment a les dones.





Les dones agredides van demanar suport a una delegada de la CGT, que va estar acompanyant-les en tot el procés i lluitant contra tots els intents de minimització que es feien des de la gerència de Parcs i Jardins i la Regidoria d'Emergència Climàtica i Transició Ecològica, de qui depèn Parcs.

Som davant d'una empresa on els trasllats entre brigades es fan servir com a arma de càstig habitual, i on les dones els pateixen sistemàticament pel simple fet de ser dones.

L'Empresa després de dos informes i una sentència on es reconeix l'assetjament cap a les companyes ha procedit de la següent manera:





Ascendir de categoria a l'assetjador.

Intentar traslladar a les víctimes de destí com a represàlia

Traslladar un company que va testificar a favor d'elles.

Obligar-les a treballar amb els testimonis de l'assetjador a la mateixa brigada.

Traslladar a la representant sindical per haver-les acompanyat en tot el procés.

No obrir protocol d'assetjament sexual malgrat que a l'informe de la psicòloga tècnica es feia menció explícita a què hi havia elements suficients.

No obrir expedient per infracció molt greu a l'agressor, com recull el conveni.

Es va commutar la infracció rebaixada a greu per un curset de formació sobre masclisme.





Aquests comportaments comprensius amb conductes realitzades per persones amb autoritat i càstig pels denunciants ens poden recordar a mètodes del nostre sistema penitenciari o policial. I no aniríem gaire errades atesa la trajectòria professional del Gerent de Parcs i Jardins a serveis penitenciaris.





-Francesc Jiménez Gusi, com a gerent de Parcs i Jardins, és responsable de mitigar els

expedients disciplinaris de l'agressor, del trasllat de l'entorn que va testificar a favor de

les agredides i de la repressió sindical realitzada sobre la nostra delegada d'Igualtat.

"EXIGIM la seva dimissió o cessament", afirmen des de la CGT.





-Eloi Badia Casas, regidor d'emergència climàtica i transició ecològica, president de

Parcs i Jardins. Ha intentat des del primer minut sortir de focus i fer abandonament de les

seves responsabilitats de supervisió i gestió. Més preocupat per la seva carrera política i

de les repercussions que pogués tenir aquest i altres casos sobre la seva persona. Ha

rebutjat diferents peticions de reunió al respecte. "No és digne del seu càrrec i EXIGIM la seva dimissió", afirmen des de la CGT.





Per tot això, "anirem aquest divendres 26 de febrer a la Plaça Sant Miquel a partir de les 10,30h per demanar la dimissió de l'Eloi Badia i Francesc Jiménez Gusi, per la seva irresponsabilitat i prepotència amb què han gestionat un cas d'assetjament molt greu dins d'una empresa municipal", explica el sindicat.