La Generalitat ampliarà els espais protegits al Delta del Llobregat

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, ha anunciat que la Generalitat ampliarà la Reserva Natural i les Zones d'Especial Protecció per a les Aus (ZEPA) de Delta del Llobregat (Barcelona), després de l'expedient de la Comissió Europea (CE) per el deteriorament que ha patit l'espai en els últims anys.





Desvien temporalment el Llobregat per connectar Sant Feliu, Molins de Rei i Sant Vicenç (EP)





Ho ha anunciat en roda de premsa aquest dijous després de la reunió del Consorci dels Espais Naturals de Delta del Llobregat, a la qual també han assistit el director de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), Lluís Ridao; el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Ferran Miralles; la gerent de l'consorci, María José Albaladejo, i representants dels municipis de la zona.





La CE va obrir el 18 de febrer un procediment d'infracció contra Espanya, i va enviar una carta d'emplaçament el Govern central i a la Generalitat per no haver adoptat "mesures suficients" per frenar el deteriorament del Delta del Llobregat, provocat per l'expansió de l'aeroport de Barcelona i el port, i pel desviament del riu.





Calvet ha recordat que l'origen del requeriment de la CE --el procés es va iniciar el 2013-- és l'ampliació de dues infraestructures "que són responsabilitat de l'Estat" i que van ser executades pel mateix Govern espanyol, pel que ha instat a l' estat a donar una resposta a Brussel·les.





La CE ha donat dos mesos a les autoritats espanyoles per "posar fi a les deficiències" identificades al Delta; si la resposta de les autoritats no resultés convincent, la Comissió podria enviar un dictamen motivat, últim pas abans d'elevar el cas a el Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE).





LA RESPOSTA CATALANA

Calvet ha indicat que la Generalitat no és aliena al requeriment de la CE i, com a autoritat competent en matèria mediambiental, apostarà per ampliar la reserva natural i les ZEPA, i tramitarà un nou pla de protecció de Delta que tindrà "la seva pròpia dotació econòmica" .





El conseller ha afirmat que la carta de la CE és una "oportunitat" per millorar la situació de l'espai natural i protegir la biodiversitat de la zona, així com per establir, en les seves paraules, un full de ruta clar en la preservació de Delta de l' Llobregat.





Paral·lelament, Calvet ha anunciat una inversió de 74,3 milions d'euros en tres anys per fer arribar aigua neta al Llobregat, el que milloraria la situació mediambiental de l'espai, a més de treballs per a la rehabilitació de zones humides i millores en el sistema de sanejament .





L'estratègia, ha explicat, s'emmarca en les inversions de l'ACA per fomentar la reutilització de l'aigua i l'economia circular, amb què es busca convertir les depuradores catalanes a "ecofàbriques d'aigua renovada", que podrà retornar a el riu i els aqüífers , i destinar-se a usos urbans i industrials.