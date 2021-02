La policia desarticula una organització criminal que traficava amb cocaïna a pisos de Granollers

La Policia Nacional de Mataró, en col·laboració amb les policies locals de Granollers i les Franqueses de Vallès, ha desarticulat una organització criminal dedicada al tràfic de cocaïna que presumptament preparava per a la seva distribució en pisos ocupats de les dues poblacions vallesanes.





Un agent de la Policia (EP)









El passat 10 de febrer van detenir vuit persones: després de passar a disposició judicial, sis van ingressar a la presó provisional i les dues restants --totes dues dones--, van quedar en llibertat amb càrrecs, ha informat el cos policial aquest dijous en un comunicat.





A les dues sospitoses en llibertat amb càrrecs se'ls han imposat mesures cautelars com la prohibició de sortir del territori nacional i l'obligació de presentar-se periòdicament en dependències judicials.





A més de les detencions, van confiscar 1.432,34 grams de substància estupefaent, més de 250 grams de substància de tall i 10.000 euros en efectiu.





ESTRUCTURA JERÀRQUICA

La investigació es va iniciar la primavera de l'any passat, després de rebre denúncies i queixes de veïns a les rodalies de Granollers Nord per "creixent inseguretat", i els agents van detectar que es produïa tràfic de droga a petita escala.





Fruit de la vigilància es va descobrir una presumpta "estructura jeràrquica amb estabilitat i repartiment de funcions" i que la banda operava en quatre habitatges ocupats; presumptament tenien la titularitat de fons i societats amb domicili social a Madrid, on suposadament feien el tall, envasat i distribució de la droga, fet que ha complicat la identificació dels integrants de l'organització.





Amb aquests indicis, el 10 de febrer es va preparar l'operatiu per dur a terme les quatre entrades, on es van trobar, a més de la droga decomissada, 180 paperines de cocaïna, un tros de més de 100 grams d'aquesta substància, haixix, pols de àngel, ketamina i nombroses substàncies per al tall de la cocaïna.





El grup suposadament actuava a la zona des 2014 i els cossos policials de les Franqueses i Granollers ja havien intervingut a la zona per baralles ocasionades per la venda de droga.