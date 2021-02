L'Atenció Primària espanyola es troba en situació d'"abandonament i desmantellament", denuncia Amnistia Internacional

CAP Florida (EP)





El sistema d'Atenció Primària a Espanya ha patit la pandèmia del Covid-19, i la pandèmia de la gestió sanitària, que ha patit d'una manca de planificació i inversió suficient per afrontar la primera, situant aquest servei entre l'abandonament i el desmantellament, assenyala Amnistia Internacional en un nou informe en el qual, tot i que es centra en la Comunitat de Madrid, Catalunya i Castella-la Manxa, adverteix que les greus conseqüències d'aquesta situació s'estan començant a veure a tot Espanya.





"Les comunitats autònomes deuen, de manera urgent, incrementar les plantilles de l'atenció primària per tal d'assolir ràtios de professionals d'altres països de la Unió Europea, per fer front a l'augment del volum de treball i a la campanya de vacunació", adverteixen en el seu informe, on desgrana qui estan patint més la manca d'accés al dret a la salut a Espanya.





Així, s'observa que especialment s'està acarnissant amb les persones més vulnerables, que pateixen malalties cròniques o que requereixen una major dependència de sistema sanitari (aquelles amb càncer, malalties cardiovasculars o diabetis, entre d'altres); la gent gran, les persones que pateixen malalties de salut mental, o immigrants. També les dones, que representen la majoria de les cuidadores de les persones malaltes, han patit de manera desproporcionada l'impacte d'una Atenció Primària desbordada i han fet front a una sobrecàrrega de treball i cures.





"Cap sistema sanitari podia estar preparat per a una pandèmia de tal magnitud, però l'estem afrontant amb un sistema de salut molt debilitat com a conseqüència de les mesures d'austeritat dutes a terme en els darrers anys, especialment pel que fa a l'atenció primària, fonamental per fer front a aquest tipus de crisi ", assenyala Esteban Beltrán, director d'Amnistia Internacional Espanya.





"Espanya porta dotze anys desoint les recomanacions d'organismes internacionals com l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i del Relator Especial ONU sobre el dret a la salut, que instaven els estats a reforçar l'atenció primària i destinar el 25% del total de la despesa sanitària a aquest nivell assistencial, però a Espanya ha estat més aviat a contra, aquesta s'ha vist reduïda en un 13% entre 2009 i 2018. Gairebé un any de pandèmia després i amb la tercera onada de rècord de contagis a sobre, les autoritats no semblen haver rectificat ", afegeix.





A la manca de personal ja existent previ a la pandèmia i a la sobrecàrrega assistencial, així com a les llistes d'espera en atenció primària, que encara que varien segons el centre se situen ara al voltant d'una setmana en alguns casos, s'afegeix el tancament de més de 60 centres i 449 consultoris a Madrid i Catalunya, així com la modificació de protocols assistencials i el canvi de model presencial al telefònic, que s'ha dut a terme sense el reforç de mitjans suficients i sense la informació i formació adequada per a pacients o personal sanitari.





Aquesta situació ha generat múltiples barreres en l'accés a la salut i ha tingut un impacte en persones el retard en l'atenció sanitària podria haver agreujat la seva condició de salut o retardat un diagnòstic. A més, aquesta minva en l'accessibilitat a centres de salut, la manca de mitjans suficients i una gestió de la pandèmia que no s'ha integrat de manera adequada les necessitats especials de les persones amb patologies no-Covid en la resposta a la crisi, ha provocat una discriminació indirecta d'aquest grup de persones.





Segons una enquesta realitzada per la Plataforma de pacients amb malalties cròniques sobre l'accés a l'atenció sanitària durant la pandèmia, al 69% de les persones entrevistades li van cancel·lar diverses consultes programades de manera prèvia a la crisi per Covid-19, entre les que es trobaven les consultes hospitalàries (46,3%), les de l'hospital de dia (3,4%) i d'atenció primària (19,3%). Només el 25,3% de les persones a les quals se'ls van cancel·lar les consultes, van tenir accés als centres d'atenció primària un cop finalitzat el confinament.





S'han fet cas així recomanacions de l'OMS i mecanismes internacionals que instaven a reforçar l'atenció primària des de l'inici de la pandèmia per poder garantir el dret a la salut de totes les persones, de manera especial les que es troben en situació de major vulnerabilitat.





"La importància de l'Atenció Primària ha estat més present en els discursos institucionals que en les decisions polítiques: la valoració de la seva capacitat assistencial ha estat absent en el disseny de les mesures de salut pública. Actualment, en plena campanya de vacunació, ens trobem en una situació propera al col·lapse ", adverteix Marta Mendiola, responsable de Drets Econòmics, Socials i Culturals en Amnistia Internacional Espanya.





EL RETARD EN ELS DIAGNÒSTICS PODRIA PROVOCAR MORTS





Amnistia Internacional assenyala amb preocupació que, tot i que encara és prematur treure conclusions sobre l'impacte de la gestió de la pandèmia en indicadors de salut d'altres patologies, la veritat és que ja hi ha alguns informes que assenyalen aquest deteriorament. Segons dades del Sistema de Monitorització de la Mortalitat diària (MoMo) des de l'inici de la pandèmia s'han registrat quatre períodes amb excés de mortalitat respecte a l'estimació esperable, que han donat lloc al fet que entre març de 2020 i febrer de 2021 l'excés de mortalitat ha estat de 81.608 persones.





"Estem veient malalties que no hem diagnosticat abans. Gent que tenia dolors i ara té metàstasi. Ho he vist fa poc amb el cas d'una senyora amb càncer d'estómac i un senyor amb càncer de còlon. Estem arribant tard" afirma Maria Llum, infermera de Caldes de Montbui (Barcelona), a Catalunya.





Un altre exemple és el del Grup Espanyol de Càncer de Pulmó (GECP), format per 500 especialistes de tot el país, que han advertit que la crisi sanitària provocada per la Covid-19 llastarà fins a un 5% la supervivència en càncer de pulmó a Espanya , el que suposaria 1.300 morts addicionals.





"Tinc una companya que va anar a la consulta del seu metge per un paquet i al fer-li la ecografia li van dir que era necessari un estudi més concret. Però al demanar cita li van donar per a sis mesos després. Aquesta companya meva té un càncer de mama agressiu amb tres tumors en tres parts diferents. Si s'espera al mes d'abril no vull ni parlar del que hagués passat, però ha hagut d'acudir a una consulta privada perquè li avancessin les anàlisis. Això no es pot permetre. el sistema sanitari està jugant amb la vida de pacients d'altres malalties no-Covid ja aquest joc no estem disposats a contribuir els pacients ", així relata Maria Luisa, pacient de càncer i presidenta de l'associació ROSAE de Valdepeñas (organització de dones afectades pel càncer de mama) un cas que li va arribar el passat mes d'octubre.





"Tinc un cas d'una noia de 33 anys que durant la pandèmia li va costar contactar amb mi i va estar dues setmanes amb un problema que no li semblava molt greu, que era que l'ull se li anava tancant. No va consultar mai a urgències i a les dues setmanes, quan va aconseguir donar amb mi, ens vam adonar que té un tumor cerebral. És un exemple que som un pilar fonamental per a l'atenció de les persones ", explica Carol, una doctora a de Catalunya, a Amnistia Internacional

.

Altres pacients es queixen que moltes de les consultes mèdiques no poden ser ateses per telèfon: "Una consulta telefònica perquè et receptin paracetamol, pot valer. Però perquè et facin una revisió d'una mama, com li ha passat a alguna companya, que li han donat radioteràpia i li volien fer la revisió de la mama telefònicament, això no val "protesta Maria Luisa, de ROSAE.





L'abandonament de sistema d'Atenció Primària que denuncia Amnistia Internacional també s'estén al personal sanitari, que ha portat a terme la seva tasca arriscant la seva seguretat i benestar, i patint, sobretot a l'inici de la pandèmia, una manca de mitjans de protecció que va col·locar a Espanya, a l'abril, com el país europeu amb més xifres de contagi en el sector a Europa i que fins al moment ha deixat 89 professionals morts i 123.603 persones contagiades.