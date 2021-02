Tremosa espera poder reconvertir llocs de treball per evitar tancaments

El conseller d'Empresa i Creixement de la Generalitat, Ramon Tremosa, ha assegurat que volen reconvertir els llocs de treball i les empreses, i que estan intentant detectar les empreses que tinguin problemes per evitar tancaments i revertir la situació.





Ramon Tremosa (EP)





Després d'una reunió amb el conseller d'Interior, Miquel Sàmper, amb el president de Foment de l'Ocupació, Josep Sánchez Llibre, i amb altres representants del sector econòmic, comercial i turístic, ha concretat que l'any passat van destinar 40 milions d'euros a empreses per mantenir els llocs de treball.





Des de la conselleria d'Empresa i Creixement s'han reunit amb entitats afectades pels actes de violència produïts pels aldarulls dels últims dies a Catalunya per conèixer els detalls i l'afectació econòmica, després d'admetre que s'ha viscut un any complicat per culpa de la pandèmia i que aquests actes de violència provoquen "desmoralització".





Ha criticat que hi hagi grups violents que aprofiten la situació per atacar comerços i hotels, i ha demanat a la societat que es manifesti de manera pacífica i que aïlli la violència contra comerços particulars.

"FALTA DE SUPORT POLÍTIC"

Sánchez Llibre ha volgut mostrar la preocupació i indignació dels fets succeïts a Catalunya aquests últims dies, i ha lamentat "la falta de suport polític" que s'ha rebut.

Ha explicat que des de Foment volen eradicar els actes vandàlics, i ha expressat l ' "enorme complicitat" que ha observat en la reunió, assegurant que tots els departaments i els representants dels sectors afectats remen cap a la mateixa direcció, en les seves paraules.





En la seva opinió, es necessita un Govern "fort" que defensi empresaris i treballadors per poder reconstruir i recuperar l'economia, i el president de Barcelona Oberta, Gabriel Jené, ha expressat la necessitat de tenir un equilibri econòmic, i ha lamentat que fins dissabte passat hi ha hagut pèrdues de fins a 2 milions d'euros.