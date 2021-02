Un estudi mostra que els neandertals de Teixoneres van viure igual durant 20.000 anys

Investigadors de l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social (IPHES) han descobert que els campaments dels neandertals a la Cova de les Teixoneres de Moià (Barcelona) van mantenir la seva estructura bàsica durant més de 20.000 anys.





Excavacions a la Cova de les Teixoneres, a Moià (EP)









En un comunicat aquest dijous, la institució ha explicat que els neandertals van mantenir les seves mateixes costums en el període comprès entre fa 60.000 i 40.000 anys: se situaven en el principi de la cova, no a l'interior, i el foc funcionava com a "element central i catalitzador de les activitats domèstiques ", ha detallat la investigadora Ruth Blasco.





L'estudi, publicat a 'Scientific Reports', ha analitzat la distribució espacial dels objectes recuperats en el jaciment de la cova: eines de pedra, fragments d'ossos i dents d'animals menjats, restes de les fogueres i, fins i tot, la disposició de les pedres de calcària caigudes del sostre i les parets; s'han analitzat uns 38.000 objectes i gairebé 6.000 blocs de calcària.





Situar-se en l'entrada tindria un sentit, segons l'investigador Jordi Rosell, per "aprofitar la llum del dia i evitar les concentracions del fum de les fogueres", així com per allunyar-se de la foscor i humitat de les profunditats, més utilitzades per carnívors com hienes.





Més enllà dels denominadors comuns --la ubicació i l'ús del foc--, les ocupacions humanes en Teixoneres van ser molt més freqüents del que pensaven els investigadors, i hi va haver models diferents: "Des ocupacions de molt curta durada, autèntics bivacs, fins campaments de durades més llargues, de diverses setmanes o potser de mesos ", ha explicat Blasco.