Juan Carlos Monedero ha deixat empremta després del seu últim viatge a Equador. El Consell Nacional Electoral que presideix Diana Atamaint ha acabat reconeixent oficialment que va córrer amb totes les despeses de l'estada de l'politòleg segons informa ÉS DIARI.





És a dir: viatge, allotjament, manutenció i desplaçaments a càrrec de les depauperades arques equatorianes. Com un VIP. La polèmica està en el fet que Monedero no formava part de l'planter d'observadors internacionals que es van desplaçar a el país amb motiu de les eleccions presidencials de el 7 de febrer. Als que a més se'ls pressuposa equanimitat i objectivitat.





Així i tot, Atamaint es va inventar per a ell la figura d ' "observador convidat independent" malgrat els seus coneguts llaços amb la candidatura d'Andrés Arauz, el fill polític de l'expresident Rafael Correa.





És més, part de la campanya de el partit Unió per l'Esperança, el de Arauz, l'ha portat Neurona. Es tracta de la consultora a la qual està vinculat Monedero i per la qual a Espanya ha acabat imputat pel jutge Escalonilla per suposadament elaborar una factura falsa per tapar una comissió de Neurona.





Equador va pagar un viatge a Monedero com a observador sense estar a la llista oficial @EP





Moneder no era a la llista inicial de 260 observadors internacionals que van enviar la Unió Europea, l'Organització dels Estats Americans (l'OEA), la Unió Interamericana d'Organismes Electorals (Uniore), l'Associació Mundial d'Organismes Electorals i el cos diplomàtic. Així que va caldre fer-li un vestit a mida.





El Parlament Europeu com a tal no va enviar observadors. És més. L'eurodiputat espanyol de Esquerra Unida Manu Pineda també va voler viatjar a Quito i com anava sense l'aval de l'Eurocambra va haver de pagar-se tot de la seva butxaca.





Però no així Monedero, que de fet en una entrevista a TeleSur va presumir d'haver tingut una trobada privada amb Diana Atamaint abans de les eleccions per advertir de les "ingerències estrangeres": "Em vaig reunir amb la presidenta de el Consell Nacional Electoral i l'hi vaig traslladar . Em preocupa profundament i sóc conscient que des d'un Consell Nacional Electoral és complicat lluitar contra aquest tipus de qüestions, però la sobirania nacional es perd quan hi ha sectors empresarials estrangers o països estrangers que poden interferir en les eleccions i determinar el resultat amb campanyes brutes com ha passat aquí ", va afirmar.





Ja abans de moure de Madrid, el viatge de Monedero a l'Equador va despertar molts recels per la seva parcialitat. De fet el vicepresident de el Consell Nacional Electoral, Enrique Pita, va intentar que li fos revocada la credencial al·legant unes declaracions seves "alineades ideològicament a una candidatura presidencial": la d'Andrés Arauz, que el 11 d'abril es mesurarà en segona volta a Guillermo Lasso .





Però no va aconseguir res i allà es va plantar el politòleg, que a més va aprofitar el viatge per als seus negocis i concedir diverses entrevistes alertant dels perills de la dreta i que a Espanya hi ha una campanya constant contra Podem.