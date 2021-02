Escrivà imposarà una penalització del 16% per a tots els que es jubilin dos anys abans

El ministre de Seguretat Social vol acabar amb les excepcionalitats i les reduccions que es realitzen ara. Una pensió mitjana perdria 164 euros a l'mes





"Anem a refer el sistema de penalització de la jubilació anticipada i ho farem perquè genuïnament reflecteixi més la idea que si algú es vol jubilar dos anys abans, ja que realment el que tingui sigui una penalització permanent en la seva pensió de l'16% , que és el que la norma original tenia al cap ".





Així de contundent es va mostrar el ministre d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, que es manté en els seus tretze que allargar la vida laboral dels treballadors, per al que va a imposar un ferri sistema de control per penalitzar el màxim a aquells que pretenguin jubilar abans d'hora.





Per això, encara li sembla "suficient" la penalització de el 8% anual, és a dir, un 16% en dos anualidades- per a qui es jubila dos anys abans, vol garantir que aquesta rebaixa de la quantia de la pensió es compleixi en la totalitat dels casos -o al menys reduir a l'mínim les excepcionalidades- i acabar amb el que creu que és "un error de sistema actual", ja que ara mateix alguns d'aquests prejubilats -sobretot els que tenen sous més alts- tenen opció de rebaixar substancialment les penalitzacions.





Això significaria que, si un treballador es jubila dos anys abans de l'edat legal, amb una pensió de jubilació mitjana, situada a 1.028,19 euros mensuals des de l'1 de gener, se li aplicaria una penalització de el 8% anual, el que deixaria el còmput final de la pensió en 863,67 euros, una pèrdua total de 164 euros mensuals, 82 euros a l'mes. En el cas de la pensió màxima, que és de 2.707 euros el 2021, la pèrdua seria de 433 euros, a l'quedar-se a 2.273,88 euros mensuals.





Durant la presentació del primer llibre blanc de l'talent sènior d'Adecco i la fundació Éssers, Escrivà ha insistit que a Espanya hi ha un "excés de jubilacions anticipades" i que cal acabar amb això refent el sistema perquè "reflecteixi més" que si algú es vol jubilar, per exemple dos anys abans, va tenir una penalització permanent i sense possibilitat de reducció de la seva pensió de l'16%. "És el que la norma original havia dissenyat i ens sembla suficient, però és que en la pràctica acaba essent un 4% per a la majoria dels casos", o fins i tot menys.





També ha assenyalat que es volen publicitar més els avantatges de la jubilació demorada o parcial i canviar la jubilació anticipada forçosa dels convenis col·lectius. En aquest sentit, ha assenyalat que "estem discutint instruments que acomodin alguna de les consideracions que des de l'àmbit empresarial se'ns està fent, això és una cosa que hem d'eliminar".





En reiterades ocasions, el titular de Seguretat Social ha deixat clar que Espanya té un sistema de jubilacions anticipades voluntàries "mal dissenyat", ja que els treballadors amb rendes altes, que són els que més es jubilen de manera primerenca, tot just pateixen una penalització de l' 2% per cada any que avancen el seu retir, mentre que els que tenen salaris i bases reguladores més baixes es veuen penalitzats amb un 8% anual, que és el que fixa la norma. "L'opció que es dóna té uns coeficients desincentivadors no prou desincentivadors", ha afegit.





D'altra banda, ha apuntat que s'han de veure si es poden generar millors incentius que els actuals perquè els treballadors puguin estendre la seva edat de jubilació quan així ho desitgin. De fet, ha afirmat que, un cop es canviïn les opcions actuals, es faran campanyes de difusió. A més, també es vol modificar l'article de l'Estatut dels Treballadors que permet que en la negociació col·lectiva, empreses i representants sindicals puguin acordar obligar els treballadors a jubilar-se. "És una anomalia que existeix. Volem propiciar la jubilació demorada. No podem tenir una clàusula que forci a una persona a jubilar-se a una determinada edat ", ha afegit Escrivà.





El ministre ha recordat que Espanya va a perdre 7 milions de persones en el seu mercat laboral a les pròximes tres dècades i que, amb aquests números, "és impossible mantenir l'estat de benestar". Al costat d'això, ha xifrat, es necessitaran entre 5 i 7 milions d'immigrants per sostenir aquesta població en edat de treballar. "Hem de comptar amb tot el talent sènior". Per això, vol publicitar més els avantatges de la jubilació demorada o parcial i canviar la jubilació anticipada forçosa dels convenis col·lectius.