La Diputació de Barcelona accepta la dimissió de la directora de l'Institut de Teatre

La presidenta de la Diputació de Barcelona, Núria Marín, ha acceptat aquest divendres la dimissió de Magda Puyo com a directora general de l'Institut de Teatre arran dels casos de presumpte assetjament sexual i abús de poder per part d'alguns docents de centre.





En un comunicat, la Diputació ha reafirmat la seva voluntat d'aclarir els fet i depurar les responsabilitats necessàries, mostrant el seu "suport i màxima solidaritat" a l'alumnat que víctima d'aquestes conductes.

Ha recordat que es presentarà com a acusació particular si s'obre la via judicial després que la comissió constituïda per investigar el cas confirmi la veracitat de les denúncies.





La Diputació ha mostrat el seu compromís en l'eradicació d'aquest tipus de comportaments, "sens dubte minoritaris", dins d'un cos docent reconegut per la seva excel·lència artística i la seva vocació pedagògica.





Així mateix, ha demanat a la institució reforçar tots els mecanismes necessaris perquè "fets com aquests no es tornin a repetir".