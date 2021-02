Detingut un home buscat a Equador per l'assassinat d'un nen

@EP





Presumptament li va disparar al cap després acusar-lo de robar i serà extradit









La Policia Nacional ha detingut a Barcelona un home buscat a Equador per l'assassinat d'un nen de 11 anys el 2002.





L'home tenia una ordre internacional de detenció i extradició, i els agents li van trobar prop de el pis on s'amagava, a Cornellà de Llobregat ha explicat la policia en un comunicat aquest divendres.





El crim va passar el 21 de març de 2002 a la província equatoriana de l'Guayas, quan l'arrestat suposadament va parar a dos nens, d'onze-vuit anys, a qui acusava d'haver robat.





Després, presumptament va disparar a el menor de 11 anys al cap, després del que el nen va morir.

La Policia va posar en marca l'operatiu de detenció a el conèixer l'ordre internacional que encara pesava sobre el sospitós, i li van assignar "màxima prioritat a causa de l'extrema gravetat dels fets".





A l'inici de la investigació van detectar que alguns dels seus familiars vivien a la província de Barcelona, per la qual cosa es van centrar a la zona per trobar-lo. Després d'un dispositiu de diversos dies, van trobar el domicili de Cornellà on s'amagava, i actualment l'home està a disposició de Jutjat Central d'Instrucció número 2 de l'Audiència Nacional a l'espera de ser extradit.