Sánchez Llibre planteja una "revolta pacífica" de l'empresariat per defensar l'economia

El president de Foment de l'Ocupació, Josep Sánchez Llibre, ha plantejat una "revolta pacífica" des del sector empresarial per defensar l'economia si no hi ha un nou Govern fort i cohesionat que posi en valor l'economia productiva, i a què reclama governar per a tots els catalans i resoldre el conflicte polític entre Catalunya i la resta d'Espanya.





El líder de la patronal catalana ha assenyalat aquest divendres que Foment està disposada a encapçalar aquest moviment de manera conjunta amb altres organitzacions per a defensar la societat civil i forçar que els governs dediquin tot el seu esforç a superar la greu situació econòmica.





Sánchez Llibre ha dit que no renunciarà a defensar l'economia productiva i als sectors empresarials: "No ens podem quedar a casa, hem de influir, no podem deixar l'economia en mans únicament dels polítics".





"Les ocupacions els vam crear els empresaris, al DOGC no crea els llocs de treball. Volem animar-los, perquè no ens quedarem aturats. Si cal fer aquesta revolta pacífica en defensa de l'economia, sectors econòmics i llibertats, nosaltres ho farem", ha assegurat.





També ha advertit que hi ha una preocupació molt gran a Catalunya pels successos ocorreguts la setmana passada "des del punt de vista de defensar l'economia i l'empresa", en referència a les protestes al carrer derivades de l'empresonament de l'raper Pablo Hasel, i ha xifrat en uns dos milions d'euros els danys en el comerç a Barcelona.





URGE CONCRETAR LES AJUDES





Sánchez Llibre ha donat la benvinguda als 11.000 milions d'euros en ajudes de Govern per al turisme, hostaleria i petit comerç, però ha reclamat que es digui "ràpidament" de quina manera arribaran als sectors en crisi, i que els ha titllat de insuficients.





"Continuarem reclamant al voltant de 40.000 milions d'euros d'ajudes directes que són els que altres empreses de països com França i Itàlia han rebut", ha sostingut.





Ha qualificat aquest pla d'aperitiu del que necessita l'economia espanyola i ha afegit que l'Estat té mecanismes per posar més diners sobre la taula: "Que no tinguin un índex tan gran de gasiveria respecte a aquests recursos, que van a salvar llocs de treball" .

Considera que la situació podria desembocar en una allau d'insolvències en el proper semestre si el Govern no té l'agilitat i no posa els llums llargs davant el fet que l'economia espanyola també necessita d'aquests ajuts i "bastants milers de milions".





Ha advertit que 2020 ha estat un any perdut i que 2021 també ho serà per a molts sectors si no arriben "aquests ajuts directes", ha criticat la manca de cultura de Govern sobre el que és l'economia productiva, i ho veu més obsessionat en el dèficit i el deute públic quan, segons ell, no hi ha solució perquè no augmenti.





Sobre una eventual quitació del deute als crèdits ICO, Sánchez Llibre ha afirmat que, davant la falta de consens entre la banca i l'Estat, no volen insistir en aquesta possibilitat: "Si no es posen d'acord la banca i l'administració central de l'Estat, nosaltres no entrem ".





CATALUNYA





"En el cas d'ajudes directes, la responsabilitat és única i exclusivament de Govern central. La Generalitat tots sabem que no té recursos suficients per poder implementar aquest volum d'ajudes que necessita l'economia catalana", ha afegit.





No obstant això, ha sostingut que el Govern ha estat desunit i amb divergències, i que no ha estat a l'altura de les circumstàncies del que esperen els ciutadans en un moment com aquest, i ha demanat a el proper executiu que posi en valor que empreses i autònoms són un dels puntals de l'manteniment de l'estat de benestar.





"No han estat a l'altura de les circumstàncies perquè aquestes desavinences i aquestes lluites internes han sortit a la llum pública, i no hi ha res pitjor per a un Govern quan està desunit.





No han estat capaços de desenvolupar un full de ruta comú per elaborar uns pressupostos per a la crisi per 2021 ", ha lamentat.





NISSAN I SEAT





Preguntat per Nissan, Sánchez Llibre està convençut que hi haurà plantejaments industrials per a la planta de Barcelona que permeten ser "optimistes" sobre l'arribada d'altres fabricants de cotxes o de components, o fins i tot de bateries elèctriques.





"Amb totes les propostes que han arribat a aquesta casa, que han estat moltes, i que han traslladat el Govern i el Govern, ens permet tenir un mínim d'optimisme en el sentit que segurament aconseguirem salvar amb un notable la marxa de Nissan", ha afegit, i ha assegurat està convençut que hi haurà bones notícies aquest mateix any.





Sobre les intencions de Seat de fabricar vehicles elèctrics, ha defensat que l'automobilística compta amb un projecte molt ambiciós que jugarà un paper determinant i efectiu, que al costat de tota la feina per a la reindustrialització per la marxa de Nissan permetrà configurar un ecosistema d'l'automòbil en Catalunya.





250 ANIVERSARI DE FOMENT





Foment de l'Ocupació, que representa el 75% de l'PIB de Catalunya, iniciarà aquest mes de març la celebració del seu 250 aniversari, una commemoració que tindrà lloc a llarg d'aquest any i 2022.





"Rondem 25 organitzacions territorials, 95 organitzacions sectorials, i estan dins de el paraigua de tota la nostra confederació al voltant de 250.000 empreses", ha explicat Sánchez Llibre, i ha dit estan preparant un seguit d'actes molt rellevants al llarg dels propers 18 mesos per posar en valor la patronal.