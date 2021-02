La Generalitat autoritzarà les manifestacions del 8M si compleixen amb les mesures del Procicat

conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, ha assegurat que s'autoritzaran les manifestacions el proper 8 de març, Dia Internacional de la Dona, si les manifestacions compleixen amb les mesures del 'Procicat o si es poden adaptar.





Sàmper ho ha avançat al costat de la consellera de Salut en funcions, Alba Vergés; el comissari Joan Carles Molinero, el secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, i la subdirectora general de Coordinació i Gestió d'Emergències de Protecció Civil de la Generalitat, Imma Soler.





Vergés ha advocat per defensar el dret a la manifestació, que al seu parer s'ha de compatibilitzar amb les mesures de seguretat derivades de la pandèmia, i ha subratllat la importància d'evitar aglomeracions durant el 8M.





ACTUACIONS POLICIALS





El conseller d'Interior, Miquel Sàmper, ha explicat que la situació de mobilitat de l'trànsit s'ha estabilitzat, després de l'increment registrat en tot Catalunya, i que diumenge passat va disminuir un 6% la mobilitat a l'àrea metropolitana de Barcelona.





Ha manifestat que aquest dijous s'han aixecat 106 actes per infraccions de la mobilitat i per saltar-se el confinament comarcal, 80 instruïdes per part dels Mossos d'Esquadra i 26 per part de les policies locals.





Al sector de la restauració s'han aixecat 42 actes, 7 instruïdes per part dels Mossos d'Esquadra i 35 per part de les policies locals, i s'han aixecat durant la passada nit d'aquest dijous 125 actes a persones per saltar-se el confinament nocturn.