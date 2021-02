Les noves mesures anti-covid19 a Catalunya

La Generalitat ha "suavitzat" molt lleugerament, aquest divendres, les restriccions adoptades per donar resposta a la situació de pandèmia. Mitjançant el comitè tècnic de el Pla de Protecció Civil de Catalunya (Procicat) a Catalunya i amb els canvis que entraran en vigor el pròxim dilluns dia 1 i fins el 8 de març podran reobrir els centres comercials i els comerços de més de 400 m2 entre dilluns i divendres. No podran fer-ho els caps de setmana. El petit comerç seguiran sense poder aixecar la persiana ni dissabtes ni diumenges.





Durant el cap de setmana només podran obrir les botigues considerades essencials (farmàcia, alimentació o les llibreries, incorporades des del 8 de febrer com establiment cultural).





Els ajustos anunciats pels titulars d'Interior i Salut de Govern català, Miquel Sàmper i Alba Vergés se sumen als adoptats el passat 8 de febrer. En aquest moment, es va autoritzar passar de l'confinament municipal a l'comarcal.









Si bé els centres comercials reobriran de dilluns a divendres a partir de l'1 de març, la restauració situada en aquests equipaments continuarà tancada. Fora d'aquests centres, els restaurants i bars seguiran podent obrir amb només un 30% de l'aforament a l'interior i de l'100% a les terrasses. El sector esperava major generositat en les mesures anunciades per la Generalitat i el Gremi de Restauració de Barcelona ja ha reaccionat qualificant la decisió com "una veritable condemna a mort, discriminatòria i arbitrària".





En bars i restaurants, la distància de seguretat seguirà sent de mínim de 2 metres entre taules. Les taules seran de màxim 4 persones (6 si són de la mateixa bombolla de convivència). Només podran obrir de cara a el públic per servir esmorzars i dinars. Els bars i restaurants que facin menjar per emportar podran servir sopars: de 19.00 a 22.00 hores si el client ve a recollir l'encàrrec, i fins a les 23.00 si el local serveix menjar a domicili. Es prohibeix l'obertura de bars i restaurants situats en centres comercials.





Els Mossos faran inspeccions en aquests locals per garantir que compleixen les mesures de seguretat. Des del 8 de febrer es va allarga una hora l'obertura de la restauració en els dos torns que actualment estan permesos, el de dinar i el de menjar. Per tant, bars i restaurants podran obrir ara de 7:30 a 10:30 i de 13 a 16.30.





EDUCACIÓ





Com a novetat a partir d'l'1 de març, s'autoritzen les sortides escolars amb pernoctació sempre que sigui en el grup bombolla. Des del 22 de febrer ja es permetien totes les activitats extraescolars, l'esport escolar i les activitats de lleure infantil (esplais, 'caus', casals) en les etapes d'educació infantil i primària. L'esport escolar s'equipara a l'esport federat i podrà entrenar en grups de més de 6 persones. A la resta d'etapes, es mantenen les activitats en grups bombolla.





Segueixen la presencialitat a les aules en etapes d'infantil, primària i secundària i la semipresencialitat en batxillerat, cicles formatius i universitat. Una altra novetat, en l'àmbit universitari: a partir de el 8 de març es recuperen les classes presencials, no només de primer curs com fins ara, sinó de segon curs.





ESPORT





Novetat amb les noves restriccions: Les activitats esportives queden prohibides llevat que siguin a l'aire lliure. Els gimnasos a partir de el dia 8 de febrer podran reobrir amb un 30% d'aforament i a màxim sis persones i ús de mascareta en activitats de grup. Es manté la reobertura de les instal·lacions esportives a l'aire lliure amb un 50% de l'aforament i també a les piscines, encara que estiguin en recintes tancats. Segueixen suspeses les competicions, però les que donen accés a les competicions estatals es permetran des del 8 de febrer. A partir del 22 de febrer, s'equipara l'esport escolar a l'esport federat, de manera que podran entrenar en grups de més de 6 persones i participar en aquelles competicions autoritzades (de moment només les d'àmbit estatal).





MOBILITAT





Pas endavant en la mobilitat des del 8 de febrer: el tancament municipal passa a ser comarcal. D'altra banda, el toc de queda nocturn (de 22.00 a 06.00 hores) i el tancament perimetral de Catalunya segueixen vigent.