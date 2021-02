L'AMB obté un préstec de 110 milions per finançar el Pla de Sostenibilitat Ambiental

L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha signat un "préstec sindicat verd", coordinat inicialment pel BBVA, per valor de 110 milions per finançar el Pla de Sostenibilitat Ambiental 2020-2023 de l'organisme metropolità.





Imatge d'arxiu (EP)









La creació del pla sorgeix com una de les mesures metropolitanes per "pal·liar l'impacte derivat de la crisi de Covid-19" per 35 d'ajuntaments de la zona, tots excepte el de Barcelona, ha informat l'AMB aquest divendres en un comunicat.





Les entitats BBVA, Caixabank, Bankia, Banco Santander i Banc Sabadell participen a parts iguals en l'operació, i el BBVA serà inicialment el banc coordinador i l'agent sostenible, i l'AMB farà un seguiment dels projectes i de l'impacte mediambiental aconseguit.





L'objectiu de l'AMB és impulsar accions enfocades a la transició ecològica i energètica i la millora de la mobilitat urbana sostenible, perquè s'adapti als nous requeriments arran de la "nova normalitat".





Ens els projectes, es preveu la creació de nous trams de carrils bici dins de la xarxa Bicivia; l'ampliació de serveis de bicicletes compartides, i la instal·lació de cobertes solars i pèrgoles fotovoltaiques que permetin disposar d'"energia verda de proximitat", entre altres.