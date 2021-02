Novetats en el cas d'Helena Jubany, assassinada el 2001

L'advocat de la família de la jove assassinada el 2001 Helena Jubany, Benet Salellas, ha assegurat que s'ha acreditat la convivència de què ha considerat que és el principal sospitós, Santi Laiglesia, a la finca on es va trobar el cos.





L'advocat del cas, Benet Salellas (EP)





Així ho ha dit aquest divendres, després de la declaració de tres testimonis --el administrador de la finca, un veí i la germana de Montserrat Careta, que residia allà-- al Jutjat de Primera Instància 2 de Sabadell (Barcelona), que porta el cas des de la seva reobertura el passat estiu, ja que l'administrador de l'immoble ha assenyalat que "recordava perfectament una trucada de Careta per incloure a Laiglesia en el contracte" del lloguer.





Salellas ha afegit que el nom de Montserrat Careta --la única investigada, que es va suïcidar a la presó el 2002, i que mantenia una relació amb Laiglesia--, i el del sospitós figuraven a la bústia a la finca.





La germana petita de Careta també ha acreditat aquesta convivència conjunta, i ha concretat que va ser en l'estiu de 2001 i que van comprar mobles, i ha dit que Laiglesia havia compartit dinars familiars amb ells.





El lletrat ha explicat que la germana ha relatat "un allunyament" de Careta mentre mantenia aquesta relació sentimental amb Laiglesia, i que tenia un vincle de submisa amb la seva parella.





INVESTIGACIÓ DE LA POLICIA NACIONAL

L'advocat també ha detallat que la Policia Nacional serà l'encarregada de la investigació del cas i que s'ha creat un equip, que compta amb membres de la UDEF, i ha recollit documentació als jutjats: "Confiem que en les pròximes setmanes comenci a donar fruits ".





També hi havia prevista la compareixença de dos farmacèutiques, d'un establiment proper a l'edifici on van trobar el cos de Jubany, per, segons la defensa, provar la compra de fàrmacs amb els quals s'hauria matat a la jove, però per assumptes relacionats amb la pandèmia de Covid-19 no han pogut assistir-hi.





Segons Salellas, l'altre testimoni ha estat un veí del mateix immoble que va dir en un programa televisiu que el sospitós residia a la finca, però aquest divendres ha assegurat que no recorda haver-ho situat vivint allà ni haver participat en aquest programa.