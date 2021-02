El Síndic de Greuges assegura que Catalunya viu una "crisi de drets" per la pandèmia

El síndic de Greuges, Rafael Ribó, ha advertit aquest divendres d'una "crisi de drets" a Catalunya en àmbits com la salut, l'educació, l'habitatge o el clima, que s'ha vist agreujada per la pandèmia del coronavirus.





Roger Torrent i Rafael Ribó (EP)









Ho ha afirmat en una roda de premsa després de presentar el seu informe a Parlament corresponent a l'any 2020, que ha lliurat al president de la cambra catalana, Roger Torrent, acompanyat dels seus adjunts Jaume Saura i María Jesús Larios.





Ribó ha afirmat que la crisi sanitària ha incrementat "la importància de la protecció dels drets socials", i ha explicat que el 40% de les actuacions que ha realitzat el Síndic el 2020 estaven relacionades amb polítiques socials.





El defensor de la vila a Catalunya ha rebut el 2020 un total de 11.317 queixes procedents de 22.476 persones i s'han iniciat 303 actuacions d'ofici, incrementant-se "significativament" respecte a anys anteriors les relacionades amb drets socials.





El síndic ha posat en valor la creació de la Taula de l'Emergència Social, integrada per les principals entitats socials catalanes, ha reivindicat la tasca d'aquestes organitzacions que "són a la trinxera" dels drets socials, i ha reclamat que es legisli per donar-los major empara pressupostari i legal.





ACCESSIBILITAT A LA SALUT

El síndic ha fet especial èmfasi en les queixes relacionades amb la salut, recordant que l'arribada sobtada de la pandèmia "va posar en evidència que faltaven recursos i mitjans" i que la crisi ha limitat l'accés a la sanitat a persones amb malalties diferents al Covid -19.





Per això, Ribó ha reclamat "un gran acord de país" entre els partits polítics i una inversió de 5.000 milions d'euros en cinc anys que permeti millorar les infraestructures sanitàries catalanes i dotar els hospitals de més material i recursos humans.





També ha lamentat la gran vulnerabilitat a la gent gran durant la crisi del coronavirus, "no només en les residències", i ha demanat revisar el model d'atenció a la gent gran i explorar noves actuacions com la creació de pisos tutelats.





DRETS FONAMENTALS

En l'àmbit de l'educació, Ribó ha censurat que la crisi sanitària "ha reproduït i ampliat les desigualtats", ha lamentat el tancament d'escoles, i ha exigit mesures que donin al sistema educatiu català una major igualtat i qualitat.





Sobre l'àmbit laboral, Ribó ha assegurat que no s'han pres les mesures pertinents i que han faltat ajudes a la feina i l'emprenedoria, i ha criticat la "falta de preparació" de l'administració per assumir la gestió dels ERTO o el IMV.





Pel que fa a l'habitatge, ha dit sentir "vergonya" per veure obligat a parlar d'emergència en aquest àmbit, malgrat que es tracti d'un dret fonamental, i ha exigit un pacte nacional entre els partits de cara a la propera legislatura.





Ha afirmat també que el canvi climàtic segueix sent una assignatura pendent, però que la pandèmia "ha demostrat que hi ha possibilitat de reduir efectes molt nocives per al clima", i s'ha preguntat per què no s'han pres mesures abans.





Ha posat l'accent en l'obligació dels ajuntaments d'empadronar, ha demanat restituir drets limitats amb l'estat d'alarma com el de reunió i moviment, i ha demanat "acabar amb l'existència de presos polítics i exiliats" i avançar a una amnistia per els independentistes a la presó.