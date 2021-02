Suez rebutja per "unanimitat" l'oferta infravalorada de Veolia

La transacció amenaça el pla estratègic de la companyia i afectaria negativament el valor de Suez, assenyalant que l'objectiu d'escala de Veolia no aporta cap benefici clar tangible.









Suez ha anunciat aquest divendres 26 de febrer, amb motiu de la publicació dels seus resultats de 2020, el rebuig "per unanimitat", per part de la seva junta directiva, de l'oferta de Veolia sobre la seva adquisició d'accions. Els seus directius creuen en particular que el preu de 18 euros per acció -pagat a l'octubre de 2020 a l'energètica Engie pel 29,9% de l'capital de Suez- no permet "valorar l'empresa de manera justa per als seus accionistes" ni oferir " les adequades garanties socials per als seus empleats ".





L'operació, llançada el 30 d'agost per Veolia, no és més que "un desmantellament", subratllen. Els comptes del 2020 confirmen, segons Suez, que el valor intrínsec de el número dos d'al món en tractament d'aigües i residus està molt per sobre dels 11.200 milions d'euros que ofereix Veolia. I que el grup té els mitjans per continuar la seva activitat pel seu compte. Finalment, "la millora de les perspectives lligada a la implementació de el pla estratègic Suez 2030" ha fet que els preus de referència i altres elements de valoració retinguts per Veolia estiguin "desactualitzats i incorrectes".





"El consell d'administració de Suez, durant la seva reunió celebrada el 24 de febrer de 2021, va decidir per unanimitat que no es complien les condicions per donar suport a tal projecte", ha informat l'empresa en un comunicat, en què reitera la seva disposició a arribar a una solució que suposi una valoració justa per als accionistes, proporcioni garanties socials per als empleats, asseguri complir tots els compromisos amb els clients es mantinguin i s'ajusti als interessos corporatius de Suez.





Suez adverteix que la fusió planejada representa una amenaça per als empleats de l'empresa, ja que els compromisos socials assumits per Veolia són insatisfactoris i, en termes pràctics, la seva durada és limitada, són vagues en certs aspectes i en part no vinculants, mentre que també exposa als clients i accionistes de Suez a un risc d'execució significatiu a l'plantejar importants problemes antimonopoli, tant dins de la Unió Europea com al Regne Unit.





Veolia, principal accionista de Suez després de comprar la tardor passada un 29,9% de la companyia en poder de Engie a un preu de 18 euros per acció, ha anunciat una oferta de compra sobre el capital de l'empresa que no controla a el mateix preu abonat a l'octubre, el que valoraria a Suez en uns 11.300 milions d'euros.