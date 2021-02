Troben a una botiga d'animals de Nou Barris diversos cadells malalts i morts

La Guàrdia Urbana de Barcelona ha trobat cadells malalts i morts en una botiga d'animals al districte de Nou Barris de Barcelona, ha explicat l'Ajuntament en un comunicat aquest divendres.





Arran d'una denúncia de particulars que han comprat cadells malalts, la Guàrdia Urbana va inspeccionar la botiga per garantir si es complia la normativa de les instal·lacions i els requeriments de salut dels cadells a la venda.





En el registre de l'establiment, hi havia un total de 30 cadells de gos, 15 d'ells a la zona de venda, 12 a la zona de quarantena i dues hospitalitzats --un d'ells diagnosticat positiu d'un coronavirus i amb antecedent de parvovirus, en estat caquètic i símptomes evidents de deshidratació--.





La Guàrdia Urbana ha obert diligències davant el fet que la veterinària contractada per la botiga no té el títol professional convalidat a Espanya i no està col·legiada, el que suposa que no pot exercir la pràctica veterinària ni implantar els microxips identificatius als animals.





En un congelador de l'establiment s'han localitzat 18 cadàvers de cadells de gos, en dues bosses, una d'elles amb els passaports dels animals.

El llibre de registre d'entrades i sortides dels animals en l'establiment presenta irregularitats importants, entre les quals, la manca de registre dels animals morts de la botiga.





La tercera tinent d'alcalde, Laia Bonet, ha subratllat que els incompliments detectats els obliga a "iniciar el corresponent procés sancionador ja derivar l'expedient al servei de llicències de Nou Barris de Barcelona perquè valori la necessitat de cessar l'activitat".





Ha afegit: "Volem donar un missatge molt clar que a Barcelona perseguim tots els incompliments de l'Ordenança de Protecció, Tinença i Venda d'Animals, sent molt contundents i clars en la seva aplicació, sabent que és una normativa molt ambiciosa i molt valent en la defensa del benestar animal ".





L'Ajuntament farà un seguiment d'aquesta botiga i obrirà diligències amb els informes de la inspecció.