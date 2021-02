Jango Edwards presenta a la pallassa Cristi Garbo amb "Oliva a la deriva" a La Gleva

El pallasso nord-americà Jango Edwards és una figura destacada en el seu gènere que, després d'una reeixida carrera, principalment desenvolupada per Europa, s'ha assentat a Espanya i concretament a Barcelona, fixant el seu lloc de creació, com a artista resident, a la Gleva. Per als que no coneguin aquest mínim espai escènic, els explicarem que la Gleva és un teatre minúscul situat al carrer d'aquest mateix nom, a tocar de la Plaça Molina, les característiques són ideals per als muntatges de petit format. Com és el cas de "Oliva a la deriva" ( "Oliv A. Drift") un muntatge en el qual Jango dirigeix a Cristi Garbo transformada en una pallassa atípica i entranyable.





Resulta difícil descriure un espectacle protagonitzat per una pallassa en què gairebé no utilitza la seva veu -encara que sí que ho fa esporàdicament en castellà i català i fins i tot interpreta algunes cançons en anglès- i no hi ha més fil argumental que el que es desprèn de la seva pròpia actuació . Jango i Cristi diuen que el personatge que aquesta interpreta "és una pallassa perduda enmig d'un procés en el qual no sap si està amunt o avall, a fora o dins, ni tampoc d'on ha vingut ni cap a on va. La pèrdua representarà en aquesta obra una part legítima del procés de trobar-se. La protagonista s'enfronta a una situació en què creu que no pot fer res per aconseguir un canvi, però desconeix que es poden trobar respostes en el simple plaer de la sorpresa ".





Cristi, que reivindica l'espectacle cabareter, va caracteritzada com augusta o carablanca (encara que no porti maquillat la cara d'aquest color) perquè assumeix el paper si no del pallasso ximple, sí de l'innocent, el que no té segones intencions i no pretendre ser més llest que els altres. I precisament és en aquesta ingenuïtat, que enfila amb una creixent dosi de complicitat amb el públic, on es troba la clau d'una actuació que compta amb parvos elements escenogràfics i molt poc attrezzo. Això sí, Garbo està gairebé sempre acompanyada per un element consubstancial amb el seu treball que és la música, reiteradament repetitiva, però adaptada puntualment a cadascun dels seus quadres.





A "Oliva a la deriva" hi ha un llenguatge que no és explícit, però que, malgrat ser subliminal, és fàcilment intel·ligible. Un llenguatge que fuig de la rialla fàcil i intenta seduir el públic amb el somriure, tractant de provocar el mateix sentiment de tendresa que es desprèn de cadascuna de les seves actuacions. És, per tant, un espectacle senzill, lineal, ingenu, sense trampa, amagat, però que es dedueix fruit d'una preparació conscienciosa i amb èxit.