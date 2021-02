Aquests són els quatre factors que més augmenten el risc d'hospitalització per coronavirus

Un estudi de modelització suggereix que la majoria de les hospitalitzacions per COVID-19 d'adults són atribuïbles a a l'almenys una d'aquestes quatre afeccions preexistents: obesitat, hipertensió, diabetis i insuficiència cardíaca, en aquest ordre, segons publiquen els seus autors al 'Journal of the American Heart Association '(JAHA).









Pacient ingressat a l'UCI (EP)





La investigació, dirigida per investigadors de l'Escola de Ciències i Polítiques de Nutrició Gerald J. i Dorothy R. Friedman de la Universitat de la Universitat de Tufts, als Estats Units, va utilitzar una simulació matemàtica per estimar el nombre i la proporció de les hospitalitzacions nacionals per COVID-19 que es podrien haver previngut si els nord-americans no haguessin patit quatre afeccions cardiometabòliques importants. Cada condició s'ha relacionat fortament en altres estudis amb un major risc de mals resultats amb la infecció per COVID19.





"Si bé les vacunes COVID-19 recentment autoritzades eventualment reduiran les infeccions, tenim un llarg camí per recórrer per arribar a aquest punt. Els nostres troballes exigeixen intervencions per determinar si la millora de la salut cardiometabòlica reduirà les hospitalitzacions, la morbiditat i les tensions de l'atenció mèdica per COVID-19 ", adverteix Dariush Mozaffarian, autor principal i degà de l'Escola Friedman.





"Sabem que els canvis en la qualitat de la dieta per si sols, fins i tot sense pèrdua de pes, milloren ràpidament la salut metabòlica en només sis a vuit setmanes --continua--. És crucial provar aquests enfocaments d'estil de vida per reduir les infeccions greus per COVID-19, tant per a aquesta pandèmia com per a les futures pandèmies que puguin venir ".





Els investigadors van calcular que, entre les 906.849 hospitalitzacions totals per COVID-19 que havien ocorregut en adults nord-americans fins el 18 de novembre de 2020: el 30% (274.322) van ser atribuïbles a l'obesitat; 26% (237.738) a hipertensió; 21% (185.678) a la diabetis; i el 12% (106.139) a insuficiència cardíaca. En termes epidemiològics, la proporció atribuïble representa el percentatge d'hospitalitzacions per COVID-19 que es podrien haver evitat en absència de les quatre condicions. En altres paraules, l'estudi va trobar que les persones encara podrien haver estat infectades, però és possible que no hagin tingut un curs clínic prou greu com per requerir hospitalització.





Quan es van combinar els números de les quatre condicions, el model suggereix que el 64% (575.419) de les hospitalitzacions per COVID-19 podrien haver previngut. Una reducció de l'10% en la prevalença nacional de cada condició, quan es combina, podria prevenir l'entorn de l'11% de totes les hospitalitzacions per COVID-19, segons el model.





Les quatre afeccions es van triar en funció d'altres investigacions publicades a tot el món que mostren que cadascuna és un predictor independent de resultats greus, inclosa l'hospitalització, entre les persones infectades amb COVID-19.





Les estimacions de risc específiques per a cada afecció provenen d'un model multivariable publicat que involucra a més de 5.000 pacients amb COVID-19 diagnosticats a la ciutat de Nova York abans de la pandèmia.





Els investigadors van utilitzar altres dades nacionals per modelar el nombre d'hospitalitzacions per COVID-19 a nivell nacional; la distribució d'aquestes hospitalitzacions per edat, sexe i raça; i la distribució estimada de les comorbiditats subjacents entre adults infectats per COVID-19. Després van estimar les proporcions i el nombre de casos de COVID-19 que es van tornar prou greus com per requerir hospitalització a causa de la presència d'una o més de les afeccions.





"Els proveïdors metges han d'educar als pacients que poden estar en risc de contraure COVID-19 greu i considerar promoure mesures preventives d'estil de vida, com una millor qualitat de la dieta i activitat física, per millorar la salut cardiometabòlica general. També és important que els proveïdors estiguin a la diana de les disparitats de salut les persones amb aquestes condicions sovint s'enfronten ", afegeix la primera autora Meghan O'Hearn, candidata a doctorat a la Friedman School.





El model va estimar que l'edat i la raça / ètnia van donar lloc a disparitats en les hospitalitzacions per COVID-19 a causa de les quatre afeccions. Per exemple, es va estimar que al voltant de el 8% de les hospitalitzacions per COVID-19 entre adults menors de 50 anys es van deure a la diabetis, en comparació amb al voltant del 29% de les hospitalitzacions per COVID-19 entre les persones de 65 anys o més. En contrast, l'obesitat va tenir un impacte igualment perjudicial en les hospitalitzacions per COVID-19 en tots els grups d'edat.





A qualsevol edat, les hospitalitzacions per COVID-19 atribuïbles a les quatre afeccions van ser més altes en els adults negres que en els blancs i, en general, més altes per a la diabetis i l'obesitat en els adults hispans que en els adults blancs. Per exemple, entre els adults de 65 anys o més, es va estimar que la diabetis causa aproximadament el 25% de les hospitalitzacions per COVID-19 entre els adults blancs, en comparació amb aproximadament el 32% entre els adults negres i aproximadament el 34% entre els adults hispans.





Quan es van considerar les quatre condicions combinades, la proporció d'hospitalitzacions atribuïbles va ser més alta en els adults negres de totes les edats, seguits dels hispans. Per exemple, entre els adults joves de 18 a 49 anys, es va estimar que les quatre afeccions en conjunt causen aproximadament el 39% de les hospitalitzacions per COVID-19 entre els adults blancs, en comparació amb el 50% entre els adults negres.





"Les dades nacionals mostren que els afroamericans i hispanoamericans estan patint els pitjors resultats del COVID-19. Els nostres troballes recolzen la necessitat de prioritzar la distribució de vacunes, una bona nutrició i altres mesures preventives per a les persones amb afeccions cardiometabólicas, particularment entre els grups més afectats disparitats en la salut ", assenyala Mozaffarian.





"Les polítiques destinades a reduir la prevalença d'aquestes quatre afeccions cardiometabòliques entre els afroamericans i hispanoamericans han de ser part de qualsevol debat de política estatal o nacional que tingui com a objectiu reduir les disparitats en la salut de COVID-19", afegeix.