El Corte Inglés vol fer fora 3.000 assalariats, possible ERO inclòs, després de guanyar 64 milions l'últim trimestre

El pla de la companyia implica el tancament de diversos centres comercials. El de Marineda City a Galícia té molts butlletes per ser a la llista final de clausures.









Les filtracions d'un possible ERO a El Corte Inglés s'acaben de concretar i no porten bones notícies per als treballadors. La direcció busca lliurar-se de 3.000 en el que s'anomena un "pla voluntari de baixes".





L'empresa busca així evitar l'impacte en la seva imatge que suposaria el major Expedient de Regulació d'Ocupació de la seva història. Està per veure si ho aconsegueix, la qual cosa depèn en bona mesura de si els sindicats i els assalariats accepten aquestes baixes voluntàries.





En principi ho té molt complicat per evitar l'ERO. En empreses de la mida de ECI, la legislació obliga a llançar un ERO quan s'acomiadin a més de 30 empleats.





Els grans magatzems pretenen que 3.000 es vagin voluntàriament, 2.500 seran treballadors dels centres comercials i 500 dels serveis centrals corporatius.





Els sindicats encara no han reaccionat a l'anunci d'aquesta tarda. Demà estan convocats a una reunió on l'empresa diu que els va detallar el pla.





JUST QUAN NEGOCIA EL CONVENI

L'anunci agafa a les centrals a l'inici de la negociació el nou Conveni Col·lectiu de Grans Magatzems, que afecta El Corte Inglés però també a altres grans firmes de distribució com, entre altres, Leroy Merlin, Ikea, Carrefour, Alcampo, Feuvert, Worten , Media Markt o Bricomart. Totes sota el paraigua de la patronal AGNED.





Els treballadors es veuen així entre dos fronts. D'una banda ECI vol acomiadar milers d'operaris i d'altra banda la patronal vol congelar el sou durant quatre anys. Per ara, tots els sindicats presents a la negociació (Fetico amb 6 representants, UGT 2, CCOO 2, Fasga 2, el gallec CIG 1 i els bascos ELA i LAB amb 1 cada un) han rebutjat la congelació salarial.





El Conveni Col·lectiu de Grans Magatzems que afecta 230.000 persones treballadores. És probablement el major acord laboral d'Espanya, darrere dels que regulen el sector públic.





SALUT FINANCERA CRÍTICA

L'empresa justifica la proposta d'acomiadaments per la necessitat d'adequar els recursos de la companyia a les necessitats actuals en un context marcat pel Covid-19. La veritat és que ECI porta anys capejant difícils condicions financeres. Totes les agències de qualificació col·loquen al seu deute a un pas de l'bo porqueria. ECI va recórrer el 2020 a fons avalats per l'Estat per col·locar més deute.





Amb tot, l'empresa segueix guanyant diner o, fins i tot en aquesta època tan difícil. El Corte Inglés va tornar a l'r esultado brut d'explotació (Ebitda) positiu en el segon trimestre del seu exercici fiscal (entre l'1 de juny i el 31 d'agost), fins a situar-se en 64 milions d'euros gràcies a la reobertura de botigues ia la venda en línia, que va registrar una alça de l'124% en aquest trimestre. La xifra de negoci consolidada durant aquest període es va situar en 2.817.000, amb un benefici brut de 811 milions d'euros, resumeix Europa Press. El problema és que tot i guanyar diners i haver refinançat el seu deute segueix arrossegant un passiu enorme, més de 3.200 milions ..





"BAIXES VOLUNTÀRIES" EN QÜESTIÓ DE SETMANES





El grup té més de 80.000 operaris però l'empresa matriu ronda els 63.000, de manera que el pla afectaria a gairebé el 5% del quadre de personal. La intenció de ECI és començar a executar les "baixes voluntàries" mitjançant prejubilacions i sortides voluntàries a canvi de indeminizaciones al març, segons Vozpópuli. És a dir, en qüestió d'una setmana.





L'acomiadament de 2.500 treballadors de centres comercials implica l'inevitable tancament de diversos d'aquests comerços.

















Quines? ECI mai els ha concretat oficialment, però fa un añ o El Confidencial una llista de possibles tancaments i venda d'immobles. La botiga en Marineda City (la Corunya) i les d'Arapiles i Aroyomolinos a Madrid eren algunes de les incloses en aquella llista.





Una passada protesta sindical davant d'un El Corte Inglués en una imatge de Sindicalistes d'Esquerra