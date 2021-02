Les novetats en les pensions de 2021: quantia màxima, pagues extra, complements...

Les quantia mínima de les pensions contributives i no contributives ha augmentat aquest any 2021, així com el límit màxim per pensió. Així les coses, aquest any hi ha més marge per a les persones que optin al límit màxim general i a l'establert per a cadascuna de les pensions de la Seguretat Social.





Jubilats (EP)





Després de la revaloració d'aquest any, el nou límit de les pensions és de 2.707,49 euros al mes o de 37.904,86 euros a l'any per a les pensions de jubilació, viduïtat, incapacitat permanent, d'orfandat i en favor de familiars.





Per a les pensions contributives, el màxim ha pujat el doble que per a les contributives, ja que en el cas de les primeres l'augment és de l'1,8% i en el de les segones, del 0,9%.





Per aconseguir la quantia màxima de les pensions de jubilació, les persones han de tenir en compte els anys treballats i fer el càlcul de la base reguladora, que és la que determina quines són les prestacions de la Seguretat Social. Aquest 2021, la norma és que les persones que es jubilin han d'haver treballat 36 anys si volen accedir al total de la seva base reguladora. La base reguladora es calcula dividint les mensualitats brutes dels últims 288 mesos entre 336, de manera que el sou dels últims anys és el més important per a la pensió de jubilació.





Segons apunten des del Govern, a poc a poc augmentaran el nombre d'anys treballats per aconseguir el 100% de la base reguladora i el nombre de mesos de la base de cotització per calcular la base reguladora. Es preveu que el 2027 serà necessari treballar 37 anys per optar al 100% de la pensió.





Pagues extres

La Seguretat Social paga als pensionistes una quantitat determinada mensual, si bé els mesos de juny i novembre els pensionistes reben el doble de diners per les pagues extra d'estiu i Nadal.





Així, les pagues extres augmenten com ho han fet les pensions: un 1,8% en el cas de les no contributives i un 0,9% en el cas de les contributives.





Però hi ha algunes excepcions: les pensions d'incapacitat permanent derivades d'accident laboral o per malaltia professional només reben 12 mensualitats amb les pagues extres prorratejades. Així i tot, en el cas que la incapacitat sigui per una malaltia comuna o un accident no laboral, el pensionista rebrà 14 pagues.





Per a la resta de prestacions contributives, com les de jubilació, viduïtat, orfandat o de familiars, s'abonen 14 pagues.





Complement de pensions no contributives

Les persones que visquin en una casa de lloguer, no posseeixin una casa en propietat i reben una pensió contributiva rebran aquest any un complement extra de 525 euros anuals.