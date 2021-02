Unes 60 persones tallen des de les 7 del matí l'AP-7 a Girona

Unes 60 persones tallen a les 9.30 hores d'aquest dissabte la carretera AP-7 a l'altura del municipi de Sant Gregori (Girona), al quilòmetre 59,5 en sentit nord.





Fonts dels Mossos d'Esquadra han explicat que a les 07:17 hores el cos policial ha rebut l'avís que diverses desenes de persones estaven a la calçada de la carretera; de manera preventiva, els Mossos han tancat la circulació en sentit sud i fan desviaments.





Segons ha informat El Periódico, la concentració ha estat convocada per un sindicat estudiantil independentista i és per protestar per l'empresonament de l'raper Pablo Hasel.