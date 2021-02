El PNB considera que la crisi en el Govern central és "evident": "Els símptomes de caïnisme han tornat"

El responsable de Política Institucional del PNB, Koldo Mediavilla, ha manifestat que "la crisi governamental" entre PSOE i Unides Podem sembla "evident" i considera que, amb el seu comportament, Pablo Iglesias està aconseguint donar una "opció extra" al PP de Pablo Casado per "prendre oxigen i recuperar-se".





Koldo Mediavilla (EP)





En un article publicat al seu bloc, el representant jeltzale analitza el govern de coalició conformat entre PSOE i Unides Podem que ha aconseguit "salvar el seu any de mandat, i el principal èxit ha estat tirar endavant els seus primers pressupostos generals".





No obstant això, adverteix que, "passat aquesta fita, els símptomes del caïnisme han tornat a aparèixer i les relacions entre socis es presenten enverinades amb un enfrontament que creix i la tensió no augura un bon final".





En aquesta línia, Mediavilla enumera, entre altres, les diferències que es donen entre els socis pel que fa a l'àrea d'igualtat, "amb un enfrontament obert i sense límits entre la vicepresidenta Carmen Calvo i la ministra Irene Montero".





"No és aquest l'únic àmbit en el qual les relacions PSOE-Podem treuen foc. La comunicació entre Pablo Iglesias i el ministre Escrivà està pràcticament suspesa. .. La nova operació de Podem de dur a Congrés una aliança de partits, a manera de 'trust' polític en defensa dels seus plantejaments intervencionistes en relació a l'habitatge, és un nou repte que Iglesias planteja al PSOE ", afegeix.





Al seu entendre, el "clima de desconfiança" entre formacions es generalitza i adverteix que, per primera vegada, Pedro Sánchez ha desautoritzat al seu vicepresident i reclamat del portaveu parlamentari de Podem, Pablo Echenique, que rebaixi "els decibels en els seus missatges" .





Per tot això, el representant jeltzale afirma que "la política líquida ha tornat a fer de les seves i la incertesa envolta l'escenari polític espanyol", de manera que "la crisi governamental sembla evident, encara que ningú aventura com conclourà aquest episodi de brega endèmica que aquí farta i exaspera i que, a Europa, ningú comprèn ".





"OPOSICIÓ DES DEL GOVERN"





"Pablo Iglesias tira d'estratègia. El seu ull clínic li indica que la pressió farà que Sánchez cedeixi una i altra vegada. Fer oposició des del propi govern és la seva recepta. La fórmula de qui es creu el timoner d'una esquerra que doblegarà la resistència els socialistes. Iglesias se sent imprescindible i en la seva amenaça de ruptura no és un signe de fortalesa, sinó tot el contrari ", adverteix.





En aquest sentit, Mediavilla creu que la "falta de mesura" d'Iglesias va a acabar per "vessar el got". "I no serà ell qui prengui la iniciativa, sinó que serà Sánchez qui la promogui. Si encara no ho ha fet, no serà per ganes, sinó perquè tem que Iglesias li incendiï carrers com a resposta. O perquè encara no té garantit el matalàs parlamentari que compensi la crisi ", sosté.





Per això, l'integrant del PNB opina que Iglesias està aconseguint donar una "opció extra" a l'PP de Pablo Casado per "prendre oxigen i recuperar-se" i indica que si aquest "fes servir la seva intel·ligència, es prestaria a garantir a Sánchez la tan necessària estabilitat que la conjuntura requereix ".





"Guanyaria en reconeixement d'utilitat i s'allunyaria de la influència corrosiva de la ultradreta que, de seguir per les actuals coordenades, el deixarà sense sang electoral a les venes", expressa.





En la seva opinió, si Pablo Casado i el PP es prestessin a deixar governar per un temps a Sánchez, "rendibilitzarien també el desallotjament d'Iglesias del poder". "I guanyaria oxigen, temps i centralitat per abordar, amb més garanties, un futur més falaguer per les seves sigles. Els acords assolits en el Consell de RTVE i el que s'espera arribin a la renovació del CGPJ potser siguin un indici d'aquest nou temps ", conclou.