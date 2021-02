Terrassa canvia el nom al Teatre Principal i al Vapor Universitari de l'ESCAT

En la lectura d’acords celebrada aquest matí en el Ple municipal del mes de febrer, s’ha presentat l’Acord de la Junta de Portaveus, aprovat per unanimitat de tots els Grups Municipals, per a la denominació de dos espais de titularitat municipal amb els noms de Josep Maixenchs i Àngels Poch, a proposta de l’Escola Superior de Cine ma i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC) i de la Taula Sectorial d’Arts Escèniques de Terrassa.





Teatre Principal de Terrassa- GOOGLE MAPS





L’acord contempla, a petició de l’ESCAC, el canvi de denominació del Vapor Universitari, un dels equipaments on l’ESCAC desenvolupa la seva activitat, per la de Vapor Universitari Josep Maixenchs, fundador de l’escola, en reconeixement a la seva trajectòria i al seu compromís amb la ciutat i el cinema.





De la mateixa manera, l’acord també proposa, a petició de la Taula Sectorial d’Arts Escèniques de Terrassa, el canvi de denominació de la Sala Gran del Teatre Princi pal pel de Sala Àngels Poch, com a mostra de reconeixement a la trajectòria d’aquesta actriu terrassenca i al seu compromís amb el teatre i la cultura catalana. Ambdós acords es traslladaran tant a la Fundació ESCAC, a les entitats/institucions que tenen la seu al Vapor Universitari, a la Taula d’Arts Escèniques, al Consell de la Cultura i les Arts, a la Comissió del Nomenclàtor, com a les famílies d’Angels Poch i de Josep Maixenchs.





El Vapor Universitari, de titularitat municipal, va ser inaugurat a mitjans dels anys 90 com una importantíssima aposta estratègica per al desenvolupament del campus terrassenc i per a la consolidació de Terrassa com a la segona ciutat universitària de Catalunya que és avui. També va ser a mitjans dels anys 90 quan el cineasta Josep Maixenchs (Terrassa, 1943 - 2018) va acomplir el seu somni de portar a la seva ciutat els primers estudis oficials universitaris en cinema i audiovisuals de l’Estat, l’ESCAC, escola de referència i prestigi internacional ubicada a La Farinera, al si del campus universitari de Terrassa.





Josep Maixenchs va rebre el 2012 la Medalla de la Ciutat. L’escola que ell va fundar va significar per a la ciutat una baula essencial per assolir el reconeixement de la Unesco com a Ciutat Creativa del Cinema, el 2017. El 2019 l’ESCAC va ampliar installacions al Vapor Universitari, donant així un nou impuls a l’oferta universitària present en aquest equipament i consolidant el seu projecte estratègic per a la ciutat.





Sala Àngels Poch del Teatre Principal





Per la seva banda, el Teatre Principal, un teatre de titularitat municipal amb 110 anys d’història i un dels equipaments escènics puntals de Terrassa i de Catalunya, donarà el nom d’Àngels Poch (Terrassa, 1948 – Barcelona, 2015) a la seva Sala Gran, que passarà a anomenar-se Sala Àngels Poch, en memòria de l’artista terrassenca, i de la seva fructífera i guardonada carrera professional, centrada especialment en el teatre i en la televisió.





Àngels Poch va ser “Terrassenca de l’Any 2001” i Terrassa li va retre homenatge a títol pòstum concedint-li la Medalla d’Honor de la Ciutat el 2016, per la seva trajectòria artística i pel seu compromís amb el teatre i la cultura terrassenca i catalana de finals del segle XX i principis del XXI.





D’aquesta manera, el Vapor Universitari i el Teatre Principal se sumen als diversos equipaments públics que porten el nom de personalitats que, amb la seva trajectòria vital i professional, han deixat una marcada empremta en la història de la ciutat i del país. És el cas, per exemple, del Casal de la Gent Gran Anna Murià, del Casal Cívic Francisca Redondo, de l’Estadi Municipal Martí Colomer, dels centres cívics municipals o d’alguns espais específics que porten el nom de personalitats destacades, com pot ser la sala Josep Maria Satorras a la Biblioteca Central o la Sala Elisea Casanovas a la Casa Soler i Palet.