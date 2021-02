Dissabte que ve se celebraran els "Goya del covid" amb la participació telemàtica dels nominats

Els Premis Goya celebraran la seva gala el proper dissabte 6 de març al teatre Soho CaixaBank de Màlaga --una gala "del covid", com va avançar un dels seus presentadors, Antonio Banderas-- marcada tant per la incertesa de celebrar un gran esdeveniment en pandèmia com per la decisió de comptar amb participació telemàtica dels nominats.





Antonio Banderas i María Casado (EP)





'Adu', la pel·lícula dirigida per Salvador Calvo, serà la favorita a l'haver rebut 13 nominacions, inclosa la de millor pel·lícula. Les següents pel·lícules que més nominacions acaparen són 'Les nenes', de Pilar Palomero, i 'Akelarre', de Pablo Agüero, totes dues amb nou. Així mateix, 'Les noces de Rosa', la cinta d'Icíar Bollaín protagonitzada per Candela Peña, ha aconseguit vuit nominacions.





El camí fins a arribar a aquesta gala ha estat llarg i, de fet, es va trigar a fixar una data --els Goya habitualment solen celebrar-se al febrer--. A més, va ser aquest mateix mes de febrer quan el president de l'Acadèmia de Cinema, Mariano Barroso, va anunciar que els nominats no acudiran a la celebració.





"Hem de ser realistes i farem una gala híbrida, amb directes i telemàtica. Cal complir tots els protocols i això llança un missatge a tots els col·lectius: això és una lluita mundial. La pandèmia s'ha intensificat i ara estem en un moment àlgid, no sabem com s'arribés al 6 de març, però per això ", explicava llavors l'actor Antonio Banderas, un dels directors de la cerimònia.





De moment, se sap que pràcticament gairebé tots els nominats assistiran de forma telemàtica --pot donar-se el cas que un nominat presenti un premi i, en aquest cas, sí acudiria--. Tampoc es comptarà amb la presència in situ de representants polítics, tal com han assegurat fonts institucionals.





Des de l'Acadèmia de Cinema ja han confirmat a diverses autoritats que en l'edició d'enguany s'apostarà per la gala televisiva i, per tant, no comptarà amb ningú de públic, incloses les presències polítiques habituals en altres edicions.





De fet, l'assistència de polítics ha estat habitual en anteriors gales i fins i tot ha estat motiu de polèmiques. Per exemple, l'organització dels Premis Goya va convidar per primera vegada l'any passat a Vox a acudir a la seva gala anual, encara que el líder de la formació, Santiago Abascal, va declinar assistir-hi.





SUPORT DE ACADÈMICS





Aquesta decisió d'una gala telemàtica ha estat ben acollida per part dels acadèmics, al menys pel que fa als candidats al Goya a millor pel·lícula preguntats al respecte per Europa Press.





Icíar Bollaín ( 'El casament de Rosa'), Cesc Gay ( 'Sentimental'), Salvador Calvo ( 'ADU'), David Pérez Sañudo ( 'Ane') i Pilar Palomero ( 'Les nenes') van coincidir a ressaltar la seva "pena "davant la celebració d'una gala telemàtica, encara que respectant la decisió de l'Acadèmia de Cinema" en temps de pandèmia "i esperant que el resultat televisiu sigui" a l'mínim un espectacle ".





Fins i tot actors com Eduardo Noriega, que malgrat no estar nominat aquest any sí que ha estat habitual en altres edicions, també han donat suport a la decisió. "Lamentablement, estem vivint una pandèmia i cal cuidar-se i donar exemple i no em semblaria bé un festeig multitudinari. L'Acadèmia ha pres una bona decisió", assenyalava en una entrevista.





A més dels participants en els espectacles de la gala, uns altres que també sí que estaran presents a Màlaga són els entregadores dels 'cabuts'. "És un nombre relativament petit i és més fàcil de controlar", justificava Banderes en la roda de premsa de presentació de la gala.





UNA GALA ELEGANT I SOBRIA





Des de principis de febrer s'està treballant amb TVE --encarregada de retransmetre el event-- per "buscar formes d'unir el guanyador amb l'objecte" de manera telemàtica. Una de les primeres confirmades en la cerimònia ha estat la premi Goya d'Honor d'aquest any, Ángela Molina.





I una altra de les possibilitats que va ser descartada és el lliurament de dos premis Goya a València, una opció que estava prevista per a l'any Berlanga. L'altra presentadora de l'acte, María Casado, va avançar que serà una gala "elegant i sòbria" de poc més de dues hores de durada.





Hi haurà un reconeixement exprés a la gent de cinema - "hi ha molts companys que han marxat abans d'hora", va apuntar Banderas, qui a més farà el monòleg inicial--. Entre les actuacions, de moment està confirmada la participació d'Aitana, Vanesa Martín i l'Orquestra Simfònica del Soho.