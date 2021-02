Badalona proposa disminuir la velocitat del trànsit i el pas d'autobusos al carrer Enric Borràs per pacificar l'entorn

AJUNTAMENT DE BADALONA





Aquest divendres al matí el 3r tinent d’alcaldia i regidor de l’Àmbit de Territori i Sostenibilitat de l’Ajuntament de Badalona, Daniel Gràcia, s’ha reunit telemàticament per segona vegada amb els veïns del carrer d’Enric Borràs amb l’objectiu de treballar i definir un acord sobre la pacificació de l’entorn. En la trobada, Gràcia ha presentat una proposta per reduir un 35% el trànsit d'autobusos per aquest carrer que es podria implantar un mes. La proposta presentada també inclou un projecte d’urbanisme tàctic per disminuir la velocitat del trànsit en el carrer i aconseguir així que sigui més amable per als veïns i veïnes.





Durant la reunió s’han recollit aquelles propostes dels veïns que són tècnicament viables i s’ha acordat fer una tercera trobada pròximament per tancar un acord definitiu sobre el projecte per tal que sigui una realitat abans de l’estiu. La pacificació del carrer d’Enric Borràs inclourà, a més de la reducció de la velocitat del trànsit i del pas d’autobusos, una renovació del ferm de la calçada.