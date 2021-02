Ciutadans creu que hi haurà acord entre PSOE, PP i Podem sobre el CGPJ perquè tots "volen controlar els jutges"

El portaveu adjunt de Ciutadans al Congrés dels Diputats, Edmundo Bal, s'ha mostrat convençut que, malgrat el bloqueig en les negociacions, a la fin el PSOE, el PP i Podem arribaran a un acord per nomenar els nous vocals de Consell General del Poder Judicial (CGPJ) perquè tots "volen controlar els jutges".





Edmundo Bal (EP)





En una entrevista a RNE, Bal ha indicat que el pacte entre el PSOE, el PP, Podem i el PNB per renovar el Consell d'Administració de RTVE és "el primer acte d'una obra de teatre" i, després d'un "petit descans" , el següent acte serà un acord per a l'elecció dels membres del CGPJ.





El diputat considera que aquest repartiment de l'òrgan de govern dels jutges entre els partits polítics, a què Cs sempre s'ha oposat, serà "una mala notícia per a Espanya".





Segons ha argumentat, el sistema actual hauria de canviar-perquè va en contra de la posició del Tribunal Constitucional, la Comissió Europea, el Tribunal de Justícia de la UE, el Grup d'Estats contra la Corrupció (Greco) de el Consell d'Europa, l'Associació Europea de jutges, totes les associacions de jutges i magistrats espanyoles, que diuen que no s'ha de polititzar el CGPJ i que la majoria dels seus membres han de ser elegits per jutges i magistrats.





NOMÉS ES POSEN D'ACORD PER A LES "QUOTES DE PODER"





D'altra banda, Bal ha criticat que el PP i el Govern de Pedro Sánchez no fossin capaços d'arribar a acords per aprovar els Pressupostos o per mantenir l'estat d'alarma durant la crisi del coronavirus i, en canvi, ara es posin d'acord " per repartir-se les cadires "a la direcció de RTVE i estiguin negociant per fer el mateix al CGPJ.





Creu que això sí que els interessa a aquests partits perquè suposa "tenir quotes de poder, col·locar als amiguets, crear la teva xarxa clientelar i tornar favors", a més d'elegir els vocals del CGPJ que després van a nomenar als jutges que podrien acabar jutjant casos de corrupció dels seus polítics.





"Perquè estem parlant de dos partits essencialment corruptes, el PSOE i el PP, amb infinitat de casos de corrupció. I fixeu-vos en Podem, l'agenda judicial que té. Sembla lògic que vulguin controlar els jutges i és exactament el que estan fent" , ha manifestat.





Bal ha dit que no el preocupa que Ciutadans pugui quedar fora de el tauler polític ara que el PP, des de l'oposició, està pactant amb el Govern del PSOE i Unides Podem, perquè només arriben acords per "sinvergonzonerías" i "coses ignominioses per a la democràcia espanyola ".





Segons ha explicat, la formació taronja seguirà exercint el mateix paper que fins ara, com "l'únic partit de centre" i sent capaç de "pactar a esquerra i dreta", en funció de si les propostes que plantegen el PP i el PSOE són "bones per als espanyols" o no.





En aquest sentit, ha posat en dubte que els populars puguin actuar de manera similar a Cs i, per exemple, acordar els pressupostos en comunitats governades pel PSOE, perquè creu que ells estan més a "repartir-les butaques i ficar la cullera en el pastís ".





HI HAURÀ UNA RTVE "polititzada"





Pel que fa a el nomenament dels nous membres de Consell d'Administració de RTVE, el portaveu parlamentari ha indicat que Ciutadans no va participar en la votació celebrada al Congrés aquesta setmana perquè el procediment no es va fer segons el sistema de concurs públic que inicialment s'havia posat en marxa.





En lloc d'elegir els directius segons els principis de "mèrit i capacitat", respectant la preselecció realitzada prèviament pel grup d'experts, la Cambra va ignorar aquest filtre i va decidir "únicament per criteris d'afinitat política i amiguisme", ha lamentat.





La conseqüència d'això és que hi haurà una televisió i una ràdio públiques "polititzades", ha conclòs Bal, que ha acusat el PSOE, a el PP ja Unides Podem de "trencar les regles del concurs" d'una manera "completament arbitrària i despòtica". on la confiança dels afiliats durant aquests anys.