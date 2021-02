Terrassa haurà de gastar 11.500 euros en reparar els danys provocats pels disturbis de divendres

L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, condemna de manera clara i contundent els actes vandàlics succeïts el vespre d’ahir divendres a la ciutat, en la manifestació organitzada per la llibertat d’expressió arran de l’empresonament del raper Pablo Hasél. Per a Ballart «la llibertat d’expressió no es defensa amb violència, i en cap cas, els actes vandàlics i els aldarulls que s’han produït aquesta nit a Terrassa, representen el tarannà i el sentiment pacifista de la ciutat i la seva població». Així, Ballart considera que «cal separar clarament l’exercici del dret de manifestació que moltes persones van voler exercir ahir al vespre de manera pacífica, cívica i democràtica, dels que van provocar aldarulls i destrossar i malmetre el que és de totes i tots els ciutadans de Terrassa». En aquest sentit, des de l’Ajuntament s’està estudiant la possibilitat de personar-se com a acusació particular davant dels actes incívics i vandàlics que es van registrar.









Disturbis a Terrassa (EP)





Segons dades recollides pels serveis municipals, el balanç de danys provisional és que van resultar cremades un total de 8 contenidors de 1.100 litres de càrrega posterior i un de 3.200 litres, de càrrega lateral fet malbé. La valoració del cost d’aquests actes vandàlics, entre contenidors i reparacions de paviment, és de 11.500 euros. Preventivament, els equips d'Eco-Equip van buidar ahir a la tarda les fraccions de cartró i vidre abans de la concentració.





Els dispositiu de seguretat que va desplegar ahir el cos dels Mossos d’Esquadra, i que va comptar amb el suport de la Policia Municipal de Terrassa, va finalitzar cap a les 22:30 h. Segons dades recollides, 7 persones van ser detingudes. També cal destacar que, en principi, cap comerç de la ciutat va resultar afectat, i només es va registrar el trencament d’un vidre d’una entitat bancària. Per altra banda, el Cos de Bombers va treballar sufocant els diferents focs provocats a diferents carrers de la ciutats en contenidors, principalment.





En aquest sentit, l’alcalde de Terrassa vol agrair la feina realitzada pels diferents cossos d’emergència, seguretat i neteja que van estar operatius la passada nit a la ciutat, per actuar davant de les agressions i els actes vandàlics. Per a l’alcalde, «els atacs i el vandalisme fan perdre el sentit de tota manifestació pacífica, com havia d’haver estat ahir. El primer que s’ha de tenir present en una reivindicació democràtica com és la defensa de les llibertats, és el respecte per la dels altres».