Crisi a El Corte Inglés: tanca el centre de Linares després de més de 18 anys d'activitat

El Corte Inglés de Linares (Jaén) aborda aquest dissabte el seu últim dia d'obertura al públic després de l'anunci de la direcció el passat mes de gener de tancar de manera "temporal" a partir de l'1 de març. Ho fa després de més de 18 anys d'activitat en aquesta ciutat jaenesa que se situa com una de les que compta amb més taxa d'atur a Espanya.









Tot i les protestes ciutadanes que es van succeir res més conèixer-se l'anunci de tancament i de les gestions realitzades pel conjunt d'administracions, la signatura tanca les seves instal·lacions. El centre d'El Corte Inglés de Linares, amb cinc plantes, va obrir les portes a finals de 2002. Va ser el primer de la província de Jaén i a què anys després de sumaria el de la capital jaenesa.





Després del tancament, al centre de Linares només seguiran amb la seva activitat l'òptica i les agències d'assegurances i viatges. Per a això, s'han realitzat obres a la primera planta de centre, la que dóna directament accés al carrer, amb la finalitat que aquests negocis puguin seguir estant operatius. En aquestes tres seccions romandran una vintena d'empleats dels 223 que conformen la plantilla en l'actualitat.





Segons l'acord de la taula negociadora, un total de 70 treballadors del total de la plantilla podran recol·locar-se en el centre que la companyia té a la capital jaenesa. A aquests 70 empleats, la firma els abonarà 100 euros al mes com a compensació per les despeses de desplaçament.





L'acord contemplava també que aquells empleats que no aconsegueixin ser recol·locats al centre de Jaén capital, poden sol·licitar fins a quatre centres de preferència amb el compromís que li serà assignat un d'ells.





Per a aquells empleats que hagin de desplaçar-se a una altra província per ser recol·locats, se'ls indemnitzarà amb 5.000 euros, han de disposar de quatre dies de llicència retribuïda excepcional i més tindran dret preferent a ocupar una plaça al centre de Jaén si es quedés lliure.





Finalment, per a aquells empleats que optin per l'extinció del contracte, la indemnització serà en base al que estableix la llei, sense que s'hagi aconseguit una indemnització per sobre del que estableix legalment.





Per al col·lectiu que opti per l'extinció del contracte, l'empresa assumeix un pla de formació i reintegració laboral. Així mateix, tindran un dret preferent d'incorporació en empreses del grup amb una vigència de tres anys i es crearà una borsa de treball preferent per a ser contractats en les campanyes especials en què el centre de Jaén reforça la plantilla.