Lady Gaga recupera els seus dos bulldogs segrestats després d'oferir 500.000 dòlars de recompensa

Lady Gaga ha aconseguit recuperar aquest divendres els dos bulldogs francesos que van ser segrestats uns dies abans, segons ha confirmat la policia de Los Angeles. Una dona va portar als gossos a la comissaria de policia a nord-oest de centre de la ciutat, al voltant de les 6 pm, va dir el capità Jonathan Tippet, comandant en cap de la divisió d'elit de robatoris i homicidis del departament.





El representant i els detectius de Lady Gaga van anar a l'estació i van confirmar que eren els seus gossos, va dir Tippet. La cantant es troba actualment a Roma per filmar una pel·lícula.









La dona que va deixar als gossos sembla "no estar involucrada i no estar associada" amb l'atac de dimecres a la nit, va dir Tippet. En un tweet divendres a la nit, la policia de Los Angeles va confirmar que la dona havia trobat als gossos "i es va acostar al personal de Lady Gaga per tornar-los".





La seva identitat i el lloc on es van trobar els gossos no seran revelats per la seva seguretat i a causa de la investigació en curs, va dir el LAPD. El passejador de gossos, Ryan Fischer, de 30 anys, va rebre un tret un cop mentre passejava a tres dels gossos del cantant a Hollywood.

Les imatges de vídeo van mostrar un sedán blanc apropant-se i dos homes saltant.





Van lluitar amb el passejador de gossos abans que un tragués una arma i disparés un sol tir abans de fugir amb dos dels cans. El tercer va escapar i també es troba amb l'entorn de Lady Gaga. Es pot escoltar el passejador de gossos al vídeo dient que li havien disparat al pit. S'espera que sobrevisqui a les seves ferides, va dir Tippet.





Instagram Lady Gaga





En un missatge publicat hores abans en els seus comptes de Twitter i Instagram, Gaga va dir que el seu "cor està malalt" pel violent robatori dels seus gossos, els noms són Koji i Gustav, i va prometre pagar 50o.000 dòlars pel retorn segur els gossos, fins i tot de qualsevol que els hagi comprat o trobat.





"Els meus estimats gossos Koji i Gustav van ser capturats a Hollywood fa dues nits", va escriure en la publicació, juntament amb fotos dels gossos. "Reso perquè la meva família torni a estar completa amb un acte de bondat".





Tippet va dir que atès que la policia no va participar en la recompensa, no sabia si la dona la rebria.





"Segueixo estimant-te, Ryan Fischer, vas arriscar la teva vida per lluitar per la nostra família. Sempre seràs un heroi ", va dir Lady Gaga en una publicació d'Instagram.