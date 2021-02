Berga suspèn La Patum de 2021 pel Covid i estudia "activitats alternatives"

L'Ajuntament de Berga (Barcelona) ha suspès aquest dissabte la celebració de La Patum 2021 per segon any consecutiu arran de la pandèmia del coronavirus, i estudia "activitats alternatives que es podrien fer pel Corpus per commemorar la festivitat".





La Patum, a Berga (EP)





En un comunicat, el consistori ha recordat que les restriccions establertes per les autoritats sanitàries i governamentals "no permeten la celebració d'actes i activitats de cultura popular i tradicional per evitar el risc de generar aglomeracions de persones".





Ha remarcat que La Patum, que s'havia de celebrar entre el 2 i el 6 de juny, és una festa "que comporta una organització complexa i que requereix mesos d'antelació per a la seva preparació".





Davant la suspensió, el consistori ha iniciat el debat sobre la tipologia d'activitats alternatives que es podrien dur a terme durant aquesta setmana per commemorar la festivitat; en les properes setmanes s'anunciarà la programació d'activitats, que compliran les mesures de seguretat i prevenció davant el coronavirus.





La suspensió de la Patum també suposa la cancel·lació del Concurs de cartells anunciadors de la festa.