El comitè assessor de la FDA recomana autoritzar la vacuna monodosis de Johnson & Johnson

El comitè assessor de vacunes de l'Administració d'Aliments i Medicaments dels Estats Units (FDA) ha aprovat aquest divendres recomanar l'autorització d'emergència de la vacuna monodosis contra la Covid-19 de Johnson & Johnson.





Vacuna Covid-19 (EP)





L'inmunizador ha rebut el suport del Comitè Assessor de Vacunes i Productes Biològics de l'agència per unanimitat, i s'ha recomanat aprovar-la per aplicar-la a persones de més de 18 anys.





D'aquesta manera, es preveu que la FDA autoritzi finalment la vacuna en les properes hores, ha informat CNN.





La vacuna de Johnson & Johnson es convertiria així en la tercera vacuna que rep aquesta aprovació de les autoritats nord-americanes, que ja han aprovat la de Pfizer i la de Moderna.





En concret, aquest inmunizador ha notificat una eficàcia del 66 per cent davant de casos greus de la malaltia. Als Estats Units, aquesta eficàcia va ser del 72 per cent, i en el casos greus del 85.





Diferents experts ja han assenyalat que la vacuna és segura i eficaç, entre aquests la FDA, que no va detectar efectes secundaris importants ni reaccions greus en els seus assajos clínics. A més, es tracta de la primera vacuna monodosi i no necessita baixes temperatures extremes en el seu emmagatzematge, com és el cas de Pfizer o Moderna.